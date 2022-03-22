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KKM'den sonra bir değişiklik de YUVAM hesaplarında: Kapsam genişletildi

22.03.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sisteme dahil olacak hesaplar için uygulanan tarih sınırı kalktı. Bu karar sonrası YUVAM hesaplarında da değişikliğe gidildi. Buna göre kapsam genişletilirken, daha önce sadece yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan hesaplardan artık yurt dışında yaşayan yerleşik kişiler de yararlanabilecek.

KKM'den sonra bir değişiklik de YUVAM hesaplarında: Kapsam genişletildi

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk lirasına çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı tanındı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar sonrası bir haber de Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarından geldi. Buna göre yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan YUVAM'da değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı.

Buna göre 1 Şubat 2022 tarihli YUVAM hesapları hakkında tebliğin amaç ve tanımlar bölümlerinde 'Yurt dışında yerleşik vatandaş' ifadesi 'yurt dışında yerleşik kişiler' olarak değiştirildi.

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklikSon Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

VATANDAŞ İFADESİ KALDIRILDI

Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı:

"Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler."

Fıkranın devamında ise bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.

YUVAM hesabında da DTH ve altın hesaplarının dönüşümünde olduğu gibi masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.

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