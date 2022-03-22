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Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

22.03.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı. Buna göre, gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırı kalktı. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesapları dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Son dakika haberi: Kur korumalı mevduat sisteminde Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre değişiklik yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

İŞTE KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü değişti.

Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesabına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Döviz hesaplarının sisteme dahil olma dahil olma tarihi 31 Aralık 2021 olarak revize edildi.

21 Aralık 2021'den sonra bankalardaki döviz-altın hesapları kur korumalı sisteme dahil olabilecek.

Yuvam hesabına bankada hesap açma şartı taşıyan yabancı uyruklu kişi-şirket de dahil olabilecek.

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