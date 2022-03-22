Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Son dakika haberi: Kur korumalı mevduat sisteminde Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre değişiklik yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü değişti.
Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesabına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.
Döviz hesaplarının sisteme dahil olma dahil olma tarihi 31 Aralık 2021 olarak revize edildi.
21 Aralık 2021'den sonra bankalardaki döviz-altın hesapları kur korumalı sisteme dahil olabilecek.
Yuvam hesabına bankada hesap açma şartı taşıyan yabancı uyruklu kişi-şirket de dahil olabilecek.
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