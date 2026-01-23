KMH'ye düzenleme geliyor: 1 yılda ikiye katlanınca düğmeye basıldı!

Milyonlarca kişi Kredili Mevduat Hesaplarına yönelmesi nedeniyle rakamlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Ocak haftasında KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde konut kredileri 648,4 milyar TL seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı haftasında KMH bakiyesi 441,2 milyar TL idi. Böylece KMH, 1 yılda ikiye katlamış durumda…

Sabah yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında bu artışın ekonomi yönetiminin dikkatinden kaçmadığını belirtti. Güngör, geçen yıl Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH borçları için yapılandırma adımı atıldığını, 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 azami faiz oranıyla borçlulara nefes aldırıldığını hatırlattı. Ancak bu adımlara rağmen KMH borçlarının artmaya devam ettiğini vurguladı.



GELİRİN EN FAZLA 3 KATI OLUYORDU

Mevcut uygulamada KMH üst limiti genellikle aylık gelirin en fazla üç katı olarak belirlense de, nihai karar bankaların inisiyatifinde bulunuyor. Güngör, gelir ve kredi notuna dayalı değerlendirmelerde zaman zaman “terazinin şaştığını” ifade etti.



"GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

Konu, ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nda da ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi” denildi.



"KURAL SETİ HAZIRLANACAK"

Güngör, bankalar için bir kural setinin hazırlanacağını şu ifade etti:

"Öğrendiğime göre, KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak"



KMH NEDİR?

Hesabınızda para olmasa dahi limit tutarınız dahilinde nakit para çekebileceğiniz hesaptır. Kredili Mevduat Hesabınız ile otomatik ve düzenli deme talimatı verdiğiniz fatura, kredi geri ödemeleri ve diğer ödemeler yapılabiliyor.