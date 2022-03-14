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Koç Holding, batarya yatırımı için niyet mektubu imzaladı

14.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding, Ford Motor Company ve SK On Co ortaklığı ile Ankara'da planlanan batarya yatırımına katılmak için niyet mektubu imzaladı.Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada Ford ve SKO ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına holdingin katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzalandığı bildirildi.

Koç Holding, batarya yatırımı için niyet mektubu imzaladı

Koç Holding, Ford ve SK On ortaklığında yapılacak batarya yatırımına katılmak için niyet mektubu imzaladı. Holdingden yapılan açıklamada, "Koç Topluluğu olarak yatırıma katılıp katılmama kararı ile sermaye dağılımı, yatırım, ve işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek" denildi.

Anlaşma sağlanması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedefleniyor.

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**KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla iş ortaklığımız Ford Otosan A.Ş.'ne satışı konusu da değerlendirilmektedir.

MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenmektedir.

Koç Topluluğu olarak yatırıma katılıp katılmama kararı ile sermaye dağılımı, yatırım, ve işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek olup, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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