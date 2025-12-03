Koç Holding'ten Göcek'te 157,7 milyon dolarlık dev yatırım! Ülker sattı, KAP'a bildirim geldi

Koç Holding, Ülker'in ortaklıklarından olduğu Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina ile alanda bulunan oteller satın aldı. Koç Holding'e bağlı şirketler arasında yer alan Tek-Art Marina, dev anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

DEV SATIN ALMA KAP'A BİLDİRİRLDİ

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığı belirtildi.

ÜLKER SATTI, KOÇ ALDI

Marina ve alanda bulunan oteller için yapılan 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısı Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e yapılırken, diğer yarısı ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldı.

1 EKİM 2026 TARİHİNDE OTELLER BOŞALTILACAK

Satışa konu iki marinanın yanı sıra bölgede bulunan otellerin de Tek-Art Marina'ya devredildiği duyurulurken, yapılan bilgilendirmede mevcut kiralama sözleşmesi nedeniyle otel varlıklarının kullanımına yönelik mevcut işletmeci ile olan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026 tarihinde feshedileceği açıklandı.