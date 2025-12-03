FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Komisyonda kabul edildi! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Kamuda görev yapan üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme ile 30 bin memur bu düzenlemeden yararlanacak. İşte detaylar...

Komisyonda kabul edildi! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Cansu Akalp

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kamuda görev yapan bazı memurlara seyyanen zam uygulanması öngörüldü.

ÜST DÜZEY MEMURLARA 30 BİN TL ZAM

TGRT'nin haberine göre; Kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonunda çalışan üst düzey yöneticilere zam yapılmasını öngören düzenleme komisyondan geçti. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme kabul edilirse kamudaki on binlerce üst düzey yöneticinin maaşlarına 30 bin lira ek zam yapılacak.

Komisyonda kabul edildi! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam 1

Söz konusu seyyanen zamdan memur, işçi ve emekliler ise yararlanamayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur-Sen, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme için hükümete çağrıda bulundu.

ZAMDAN HANGİ MEMURLAR YARARLANACAK?

Maaşlarda 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacak meslekler şöyle:

-TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.

Komisyonda kabul edildi! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam 2

-Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları.

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlar.

-Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller.

30 BİN MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan TGRT Haber'deki Medya Kritik programının yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Uzman maaşlarına yapılan 30 bin TL'lik zam teklifiyle ilgili konuştuklarını belirten Şamil Tayyar, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş aradı, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. ‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu söyledi.

Komisyonda kabul edildi! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam 3

Bu sorunun vahametini fark ettikleri için muhalefetin de destek verdiğini aktardı. Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti.

Bu yaklaşıma katıldığımı anlatıp ‘haklısınız ama kamuda genel bir reforma ihtiyaç var, palyatif tedbirlerle olmaz’ dedim. Hak verdi, ekledi: ‘İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz, ileride o da olacak.’

Makul buldum, önceki tweet'imi sildim. İnşallah, ileride kapsamlı bir kamu reformu yapılır ve bu tartışmalar son bulur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosuEmekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu
Kira artış oranı belli oldu! Aralık 2025 kira zammı için ev sahibi ve kiracılar dikkat Kira artış oranı belli oldu! Aralık 2025 kira zammı için ev sahibi ve kiracılar dikkat

Anahtar Kelimeler:
Memur görev kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.