Konsey toplandı, beklenen zam duyurusu geldi! Market raflarında etiketler değişecek

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt için zam kararını verdi. Buna göre, konsey çiğ sütün tavsiye satış fiyatını 18,35 TL'den 19,60 TL'ye çıkardı. Zammın neticesinde Zammın peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinde de fiyatların değişmesi bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) dün süte zam talep etmişti. TÜSEDAD açıklamasında çiftçinin ayakta kalmasını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"%3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, sadece üreticiyi değil, sektörün tüm paydaşlarını koruyacak bir denge fiyatıdır. Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir"

ÇİĞ SÜTE ZAM

TÜSEDAD'ın çağrısının ardından Ulusal Süt Konseyi'nden beklenen açıklama geldi. Konsey çiğ sütün tavsiye satış fiyatının 18,35 TL'den 19,60 TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"17 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.
Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 kuruş fark uygulanacaktır.
Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."
SÜT ÜRÜNLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Çiğ süt fiyatlarına yapılan zam maliyeti artıracağı için süt ürünlerine de yansıyacak. Bu nedenle peynir ve yoğurt gibi ürünlerin de fiyatının artması bekleniyor.

