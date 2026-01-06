FİNANS

Konut fiyatında artışı en düşük şehirler ortaya çıktı: Marmara'dan bir il

2025 enflasyonu %30,89 oldu. Enflasyon verisiyle birçok kalem değişirken konut fiyatları vatandaşın gündeminde kalmayı sürdürüyor. 'Daire' nitelikli konutlarda ortalama metrekare fiyatının %28,10 arttığı kaydedildi. Bazı illerde artışın yıllık TÜFE'nin belirgin olarak altında kaldığı öğrenilirken konut fiyatlarının en az arttığı iller içinde dikkat çeken şehirler de yer aldı. Listenin ilk sırasındaki ilde yıllık değer artışı %7,55 gibi düşük seviyelerde oldu. İşte 2025 konut piyasası...

Hande Dağ

TÜİK tarafından 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıklandı. Konut piyasası ve konut fiyatları da vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl konut piyasasında reel olarak değer kaybı yaşayan iller de ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 'daire' nitelikli konutlarda geçtiğimiz yıl 36 bin 282 TL’ye ulaştı. Endeksa verilerine göre bu rakam, yıllık bazda yüzde 28,10 oranında ortalama değer artışına işaret etti.

FİYAT ARTIŞININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Ortalama konut fiyatındaki artışın enflasyonun hafif altında kaldığı kaydedilirken bazı şehirlerdeki artışların da yıllık TÜFE'nin belirgin olarak altında kaldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de konut fiyatlarının en az arttığı şehirler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kilis: 16.474 TL/m2 (%7,55)
  • Hatay: 24.269 TL/m2 (%18,38)
  • Burdur: 29.224 TL/m2 (%18,45)
  • Hakkâri: 17.982 TL/m2 (%21,48)
  • Osmaniye: 19.662 TL/m2 (%21,68)
  • Amasya: 26.979 TL/m2 (%22,19)
  • Malatya: 20.101 TL/m2 (%23,33)
  • Artvin: 26.095 TL/m2 (%24,84)
  • Kırklareli: 32.858 TL/m2 (%24,92)
  • Erzincan: 28.011 TL/m2 (%25,95)
  • Eskişehir: 30.638 TL/m2 (%26,11)
  • Bilecik: 26.546 TL/m2 (%26,25)
  • Kahramanmaraş: 23.875 TL/m2 (%26,79)
  • Yozgat: 23.768 TL/m2 (%27,03)
  • Bayburt: 23.907 TL/m2 (%27,42)

KİLİS VE HATAY'DA BENZER DURUM

2025'te konut fiyatı artışlarının en düşük gerçekleştiği illere bakıldığında Suriye sınırında bulunan Kilis ve Hatay'ın öne çıktığı işaret edilirken Suriye'de normalleşmeyle geri dönüşlerin başlamasının, sınırdaki illerde talep düşüşünü beraberinde getirdiğinin ifade edildiği aktarıldı.

ESKİŞEHİR TÜFE'NİN 5 PUAN GERİSİNDE

Diğer yandan listede yer alan iller arasında Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş da oldu. İstanbul ve Ankara arasındaki konumuna ek olarak 'öğrenci şehri' özelliğiyle de öne çıkan Eskişehir'de yıllık ortalama fiyat artışının yüzde 26,11 olarak gerçekleştiği ve TÜFE'nin yaklaşık 5 puan gerisinde kaldığı belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ'NDEN BİLECİK LİSTEDE

Listede Hatay hariç 14 ilin denizle sınırının olmaması dikkat çekerken Türkiye'nin nüfusu en yoğun ve en gelişmiş bölgesi olarak öne çıkan Marmara Bölgesi illerinden Bilecik'in de yüzde 26,25 oranla fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği iller arasında yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

