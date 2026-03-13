Konut satışları şubat ayında artış gösterdi

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 oranında artarak 86 bin 764 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3,

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARININ PAYI YÜZDE 69,7

İpotekli konut satışları 25 bin 35, diğer konut satışları 99 bin 514 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 5,8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 5,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 5,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 2,9 arttı.

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA BİN 506 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 2 bin 812 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 191 ile Rusya Federasyonu, 131 ile İran ve 106 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 981, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 11 BİN 88 OLDU

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında azalarak 3 bin 981 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 oranında artarak 11 bin 88 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 692, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 14 BİN 377 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 oranında artarak 692 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında azalarak 14 bin 377 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 5,2 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 0,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 4,1 arttı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır