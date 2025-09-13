Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Merkez Bankası faiz düşürdü, bankalar hareketlendi... Hem oran hem tarih verdi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi adımları sonrası ekonomi gündeminin en sıcak başlığı mevduat ve kredi faizlerindeki değişim oldu. Ekol TV’de konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, hem mevduat hesaplarının getirilerini hem de konut ve taşıt kredilerindeki olası değişimleri anlattı. Çetinkaya, “Yıl sonunda faizin %35 seviyelerine inmesini bekliyoruz” derken, konut ve taşıt kredilerindeki faiz oranlarında düşüş için tarih verdi.

MEVDUATTA, 1 MİLYON'UN AYLIK GETİRİSİ DÜŞTÜ

Faiz kararı öncesi 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi 32 bin 910 TL olurken, karar sonrası özel bankalarda faiz oranları %41–42,5 aralığına, kamu bankalarında ise en fazla %40 seviyesine indi.

KONUT KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ OLACAK MI? ORAN VERDİ

Şu anda 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli konut kredisi %2,69 faiz oranıyla 28 bin 60 TL taksitle veriliyor. Bu da toplamda 3 milyon 367 bin TL geri ödemeye denk geliyor. Çetinkaya, Ekim’den itibaren oranın %2,39 seviyelerine gerileyebileceğini ve toplamda 330 bin TL’lik bir avantaj oluşabileceğini belirtti.

ARABA ALACAKLAR DİKKAT! KREDİ FAİZİ DÜŞEBİLİR

En uygun taşıt kredisi bugün %2,99 faizle sağlanıyor. 400 bin TL’lik kredi için aylık 20 bin 72 TL taksit ödenirken, toplam geri ödeme 722 bin 600 TL oluyor. Çetinkaya, oranın %2,75’e gerilemesi halinde toplam geri ödemenin 664 bin 600 TL’ye düşebileceğini ve yaklaşık 58 bin TL’lik fark yaratabileceğini açıkladı.