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Konutta büyük oyun! Akıllara durgunluk verdiler! Lüks mekanlar, yatlar...

20.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artışı fırsat bilen dolandırıcıların yeni yöntemi ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Evini yüksek fiyattan yabancıya satmak isteyen ev sahiplerini hedef alan dolandırıcıların ‘yabancı zengin müşteri’ imajı ile alıcı getirdiği, ev sahibinin gözünü lüks mekanlar, yatlar ile boyadığı öğrenildi. Şikayetler günden güne artarken bu yöntemle şimdiye kadar 30 kişinin dolandırıldığı ifade ediliyor.

Konutta büyük oyun! Akıllara durgunluk verdiler! Lüks mekanlar, yatlar...

Yabancıya konut satışı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında girdi. Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklanması ve gayrimenkul fiyatlarındaki artışı fırsat bilen dolandırıcılar akıl almaz bir yöntem geliştirdi.

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Sabah’ta yer alan haberde, evini zengin yabancılara satmak isteyen ev sahiplerini tuzağa düşüren dolandırıcılar, lüks yaşamla gözlerini boyadıkları ev sahiplerinin elinden parasını alıp sırra kadem basıyorlar. Dolandırıcıların bu yöntemle son 2 ayda 30'a yakın kişiyi dolandırdığı ifade ediliyor.

EV SAHİBİNİN GÖZÜ BOYANIYOR

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Akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yöntemi ile ev sahibi, genellikle Iraklı zengin işadamı olarak tanıtılan alıcı ile lüks otellerde buluşturuluyor. Alıcı ve satıcı 2-3 gün boyunca Iraklı iş adamının finansmanıyla ultra lüks bir zaman geçiriyor. Muhtemelen bir önceki mağdurun finanse ettiği bu hayat ile ev sahibinin gözü boyanıyor. Korumalar, kiralık yatlar, hatta bu süreçte Irak gazetelerine ilişkin sahte kupürler devreye alınarak satıcının gözünde alıcının inandırıcılığı sağlanıyor.

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NORMAL DEĞERİN 2-3 KATI TEKLİF VERİYORLAR

Ev sahibine normal değeri 5 milyon lira olan ev için bazen iki bazen de üç katına varan fiyatlar teklif ediliyor. Bu fiyatların karşısındaki alıcı için çerez fiyatı olduğuna iyice inanan ev sahibi ise satış sürecinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Nihayetinde bürokratik işlemler başlıyor. Ancak tam transfer işleminde Iraklı işadamına ait hesabın bürokratik bir nedenle bloke olduğu ve satış işlemine ait transferin gerçekleşmesi için Irak Maliye Bakanlığı'na ait hesaba ev sahibi tarafından resmi komisyon olarak 70 bin dolarlık vergi ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu ödeme yapılır yapılmaz paranın transferinin gerçekleşeceğine inanan ev sahibi bu parayı aracılara teslim ediyor ya da kendisi transfer ediyor. Bu an her iki taraf için de son görüşme oluyor. Parayı alan dolandırıcılar derhal ortadan kayboluyor. Emniyet birimlerine ulaşan başvurulara göre son aylarda 30'a yakın kişi bu ve benzeri yöntemlerle parasını yeni nesil sahtekârlara kaptırmış durumda.

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"RESMİ ARACILARLA ÇALIŞIN"

Yabancıya satış konusunda son dönemde bu ve benzeri şikâyetlere oldukça sık rastlamaya başladıklarını belirten Güleryüz Partners Kurucusu Avukat Tarık Güleryüz, özellikle yabancı bir ülkeye transfer yapıldığında hukuki süreçlerin yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bu dolandırıcılara bir daha ulaşılmasının da oldukça zor olduğunun altını çizen Güleryüz, şunları söyledi:

"Ev sahipleri ederinin üzerindeki tekliflere her zaman kuşkuyla bakmalı. Aracıların güvenirliğini mutlaka araştırmalı. Türkiye'deki taşınmaz satış sözleşmeleri kanunen tapuda yapılmak zorunda. Ayrıca ödeme ve satış eş zamanlı olmalı. Satış vaadi sözleşmeleri ise yine sadece noterde yapılabilir. Ödeme işlemlerinde muhakkak Türkiye'deki resmi kuruluşlar ve bankalar kullanılmalı. Satış işlemleri için yetkili, lisanslı bir aracı firmaya danışmalısınız. Bu firma kaç yıldır bu işi yapıyor, kaç daire teslim etmiş, bu gibi kriterlere bakılması gerekir."


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