FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Türk vatandaşı olma şartı değişti: Artık 250 bin dolar yerine...

Son dakika: Türk vatandaşı olma şartı değişti: Artık 250 bin dolar yerine...

13.04.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yabancıların Türk vatandaşlığı için başvuru koşullarında değişiklik yapıldı. Buna göre Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiği bildirildi.

Son dakika: Türk vatandaşı olma şartı değişti: Artık 250 bin dolar yerine...

Son dakika haberine göre, Ev fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında gösterilen yabancıya konut satışında önemli bir gelişme yaşandı. Tepkilere neden olan yabancıya konut satışı konusunda kritik bir karar alındı.

Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

iStock-1175535864

Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

KONUT FİYATLARINA ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR

Özellikle de son dönemde kendi ülkesine iç karışıklık ve savaş yaşanan Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan kişiler Türkiye'den vatandaşlık almak için atağa geçmişti. TÜİK tarafından açıklanan yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi. Sektör temsilcileri bu kararın yerli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturacağını ifade ederken, konut fiyatlarını da aşağı çekeceğini tahmin ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu! 1.121 genç kamuda istihdam edilecekBakanlık duyurdu! 1.121 genç kamuda istihdam edilecek
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruzBakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.