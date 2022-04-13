Son dakika: Türk vatandaşı olma şartı değişti: Artık 250 bin dolar yerine...

Son dakika haberine göre, Ev fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında gösterilen yabancıya konut satışında önemli bir gelişme yaşandı. Tepkilere neden olan yabancıya konut satışı konusunda kritik bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

KONUT FİYATLARINA ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR

Özellikle de son dönemde kendi ülkesine iç karışıklık ve savaş yaşanan Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan kişiler Türkiye'den vatandaşlık almak için atağa geçmişti. TÜİK tarafından açıklanan yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi. Sektör temsilcileri bu kararın yerli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturacağını ifade ederken, konut fiyatlarını da aşağı çekeceğini tahmin ediyor.

