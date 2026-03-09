FİNANS

Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı geçiş sistemini (HGS) otoyollarda yaygınlaştırdıklarını belirterek, "HGS etiketi, 2025 sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu altyapısının, gelişmiş ülkelerde hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynadığını söyledi. Son 24 yılda tamamen yerli ve milli mühendislik gücüyle inşa ettikleri projelerle, ülkenin kara yolu ağını nitelik ve kapasite açısından çok üst seviyelere taşıdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şu cümleleri kurdu:

"2025'te ülkemizin ulaşım altyapısına değer katan pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 818 kilometreye yükselttik. Tünel uzunluğunu 50 kilometreden 846 kilometreye ulaştırdık"

Uraloğlu, kara yolu altyapısının, tedarik zincirinin en hayati unsurlarından biri haline geldiğine işaret ederek, bu altyapının, yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı sunması, güzergah seçiminde yüksek esneklik sağlaması ve özellikle parça yüklerin belli mesafelere kadar daha kolay ve hızlı taşınabilmesi gibi temel avantajlarıyla lojistik sistemin kılcal damarı konumunda olduğunu anlattı.

"OTOYOLLARDA 275 HGS GİRİŞ VE 324 ÇIKIŞ GİŞESİ HİZMET VERİYOR"

Hayata geçirdikleri yollara son teknolojileri de entegre ederek vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmasını sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu kapsamda HGS ve serbest geçiş sistemi (SGS) gibi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Karayolları ile PTT genel müdürlüklerinin 2012'de ortaklaşa işletmeye aldığı HGS'nin, ülke genelindeki yollarda kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Gelişen teknolojiyle uyumlu olarak, yenilikçi ve verimli ulaşım sistemleriyle yurdumuzun her köşesine hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlıyoruz. Tüm otoyollar ve boğaz köprülerinin ücret toplama istasyonlarında HGS'yi, yol kullanıcılarının hizmetine sunuyoruz. Sistem, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik ve radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunuyor. Otoyola girişine müsaade edilen her türlü taşıt, HGS'ye abone olabiliyor. HGS'leri otoyollarda yaygınlaştırıyoruz. Otoyollarımızda 275 HGS giriş ve 324 çıkış gişesi hizmet veriyor. Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı. FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 161 milyon 343 bin 20, otoyollarda 424 milyon 563 bin 472 kullanım gerçekleşti"
Uraloğlu, trafik yoğunluğu olan istasyonlarda SGS'nin tesis edildiğini, sistemle ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğunun ortadan kalktığını, araçların normal trafik akışında ücretlendirildiğini aktararak, "FSM ile 15 Temmuz Şehitler köprüleri, Mahmutbey, Çamlıca, Muallimköy, Mecidiye, Liman, Seferihisar (Güzelbahçe), Torbalı, Aydın, Işıkkent, Küçükkılıçlı, Kartepe, Gölcük, Topağaç, Tarsus OSB, Bekirpaşa, Kurtköy, Şekerpınar, İskenderun OSB, Gaziantep Doğu, Gaziantep Batı, Sakızgediği, Gebze, Samandıra, Hadımköy, Avcılar, Ispartakule, Edirne ve Şanlıurfa istasyonlarında SGS tesis edildi." bilgisini verdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

HGS
