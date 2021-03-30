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Koronavirüs havalimanı şirketlerine 125 milyar dolar kaybettirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 17:43 | Son Güncelleme

Pandeminin havayolu sektörüne olumsuz etkisi ciro kayıplarından anlaşılıyor. Covid-19 salgınıyla birlikte 2020 yılında azalan yolcu sayısı beraberinde ciro kayıplarını getirdi. Havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 2019'a kıyasla yüzde 63,3 oranında azalırken, bu düşüş dünya genelindeki havalimanı işletmelerine yıllık 125 milyar dolarlık ciro kaybı olarak yansıdı.

Koronavirüs havalimanı şirketlerine 125 milyar dolar kaybettirdi

ACI (Airport Council International) tarafından hazırlanan rapora göre, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 63,3 oranında azalırken, dünya genelindeki havalimanı işletmelerinin yıllık ciro kaybı 125 milyar doları buldu. Normal şartlarda 188 milyar dolar olması beklenen 2020 ciroları, 63 milyar dolar oldu. 2020 boyunca uluslararası seferlerde taşınan yolcu sayısındaki düşüş oranı yüzde 75'e ulaştı.

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Ayrıca, iç hat pazarlarındaki kayıp yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşirken bölgesel olarak en fazla Avrupa ve Orta Doğu'daki havalimanlarının etkilendiği görüldü. Bu iki bölgedeki havalimanı ciro kaybı ise 2019'a kıyasla yüzde 70'i aştı.

Şu anki verilere göre 2021 yılında havalimanı işletmelerinin cirosunun, 2019'e göre yüzde 50 oranında azalması beklenirken, Avrupa ve Orta Doğu, yüzde 58 oranındaki düşüş beklentisiyle yine en zayıf iki bölge olarak öne çıkıyor.

HONG KONG'LU ŞİRKETTEN MASKE AYRICALIĞI

Öte yandan Hong Kong merkezli havayolu Cathay Pacific şirketi ise yolcuların maske kullanımı konusunda tartışmalı bir karar aldı. Şirket, First ve Business Class yolcularının yattıkları sırada maskelerini çıkarabileceklerini duyurdu. First ve Business Class bölümlerinde yolcu yoğunluğunun düşük olması ve koltukların kabin şeklindeki yapısının, hastalığın bulaşma riskini en aza indirdiği belirtildi. Ekonomi ve Premium Ekonomi Class yolcuları için ise yemek yedikleri anlar dışında maske takmak zorunlu olmaya devam edecek.

(İHA)

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