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KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin lira desteği kimlere verilecek? Detaylar belli oldu

03.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafa KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı öngörülüyor.

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin lira desteği kimlere verilecek? Detaylar belli oldu

KOSGEB’in 5 milyar liralık destek paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, paket ile ilgili detaylar da belli oldu. KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için başlattığı destek programına başvurular bugün başladı. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları ele aldı.

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Gülşen Coşkun'un açıklamaları;

Genel çerçevesi kapsamında gelir kaybına uğramış ancak istihdamını koruyanlara yönelik bir destek. Bu destek imalat sektörünü kapsıyor. Bir de teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik bir destek paketi...

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5 milyar lira genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?

  • Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.
  • Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.
  • Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.
  • Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.

BAŞVURULAR KOSGEB'TEN

Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıklamış, "Gelir kaybı sorun olmayacak. 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız" demişti.

130 BİN İŞLETME YARARLANACAK

130 bin işletmenin programdan yararlanacağı öngörülüyor. Başvurular bugün başlıyor ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Hedef haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı KOSGEB Recep Tayyip Erdoğan
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