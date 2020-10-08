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Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de, su üstünde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipinin denemesini yapan ve köylüler tarafından ‘Füze gördük’ ihbarı yapılan buluşçu Ali Yiğit’in projesine Kanada’nın Toronto Belediyesi ‘yatırım yapalım, her türlü imkanı sağlayalım” teklifinde bulundu.

Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan kaşif Ali Yiğit, deniz üzerinde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin prototipini demir ve sac kullanarak yaptı. Ali Yiğit, yaptığı prototipi bir baraj gölüne deneme amaçlı götürdüğü sırada, aracı gören köylüler jandarma ekiplerine ‘Füze gördük’ ihbarında bulundu.

Su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek 350 kilo ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda prototip oluşturan ve denemelerin başarı ile tamamlandığını söyleyen Ali Yiğit, “Yaptığımız araç toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen bir araç. Aracın orijinal boyutu 250 kişilik” dedi.

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Yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin hayata geçirilmesi için Kanada’nın Toronto Belediyesi’nin her türlü imkan sağlama teklifinde bulunduğunu açıklayan Ali Yiğit, “Gemi projesinde yabancı ülkelerden teklif geldi. Kanada'dan teklif geldi. Kanada Toronto Belediye Başkan Yardımcısı bir Türk vatandaşımız aracılığı ile bana ulaştı. Bu konu ile ilgili yatırım yapmak istediklerini, değerlendirmek istediklerini belirtti” ifadesinde bulundu.

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Yiğit, “Her türlü imkanı sunacaklarını belirttiler. Bende bu yatırımın Türkiye merkezi olması şartıyla olabileceğini kendilerine iletmiş oldum. Ürünümüz zaten patentli bir ürün, dünyada en hızlı yolcu taşıma özelliği olan bir proje. Bu gemi aynı zamanda yüzde 35 tasarrufludur” dedi.

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Buluşçu Ali Yiğit, “Gemi projemizin aslında yerli yatırımcılar tarafından ele alınmasını önemsiyorum. Son derece önemli, milli bir meseledir. Aynı zamanda Savunma Sanayisini ilgilendirdiğine inanıyorum. Yüksek performanslı, yüksek hızlı bir araç olduğu için askeri amaçla kullanılabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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