Kredi başvurusu nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?

Bankalardan ya da çeşitli finans kuruluşlardan gereksinim duyulduğu takdirde bireysel ya da kurumsal olarak kredi alınabilmektedir. Önceden belirlenen koşullara göre geri ödeme süresi ve biçimi belirlenebilen krediler farklı kurumlarda genel olarak aynı şartlar karşılığında verilmektedir ve çeşitlilik gösterebilir.

Bir kişinin ya da kurumun, banka ya da bir finans kurumundan kaynak ve para sağlayabilmek adına kredi çekmesi gerekebilmektedir. Sağlanan kredi kaynağı genel olarak nakit para olabildiği gibi taşınmaz mülk de olabilmektedir. Kredi sözleşmeleri konu bakımından çok yönlüdür ve çeşitli ayrıntılar içerir. Başvuru ve ödeme süreçlerinde çeşitli adımlar bulunmaktadır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bireysel ve kurumsal olarak bankalardan ve finans kurumlarından kredi talep edilebilir. Kredi başvurusu işlemi kişilerin çeşitli özelliklerine ve gereksinimleri doğrultusunda yaptıkları taleplere göre başlatılır. Farklı kredi türlerinin her biri başka hedeflere bağlı olarak talep edilebilir. Örnek olarak konut kredisi ev almak için talep edilir. Belli başlı şartlara bağlı olarak alınan kredi türleri ve bazı özellikleri şunlardır:

  • İhtiyaç kredisi: Tüketici kredisi olarak da bilinir. En çok talep edilen kredi türü olduğu kabul edilmektedir. Genel olarak düşük tutarlıdırlar, kısa vadeli ihtiyaçları karşılayabilmek için alınırlar. İpotekli ya da ipoteksiz olarak verilebilirler.
  • Konut kredisi: Kişilerin ev almak için talep edebilecekleri kredi türüdür.
  • Taşıt kredisi: İkinci el ya da sıfır araç alımlarını finanse edebilmek için verilen kredi türüdür.
  • Bayram kredisi: Bankalar tarafından resmi olarak kabul gören bayramlarda verilir.
  • Evlilik kredisi: Düğün kredisi de denir. Evlilik planında olan çiftlere düğün ve nikah masrafları için verilir.
  • İpotekli ihtiyaç kredisi: Belli bir teminatın karşılığında kişilere verilir.
  • Esnaf kredisi: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kredisi olarak da bilinir. Küçük işletme sahibi olan kişilerin işlerini genişletebilmek için aldıkları bir kredi türüdür.
  • Öğrenci kredisi: Eğitim kredisi olarak da bilinir. Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için talep edilen bir kredi türüdür.

Kredi başvurusu yapabilmek için kredi talebinde bulunulacak olan banka ya da finans kurumu ile iletişime geçmek gerekir. Ardından istenen şartlar ve belgeler yerine getirilir ve değerlendirme olumlu sonuçlanırsa kişiye kredi verilir. Verilen kredi için geri ödeme planlaması da yine kredi talep eden kişi ile kurum arasında yapılır. Başvurular online olarak internet bankacılığından ya da şahsen bankanın şubesine giderek gerçekleştirilebilir.

Kredi başvurusu yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Kredi başvurusu için istenen kredi şartları bankadan bankaya bazı değişiklikler gösterebilir. Ancak genel olarak kredi süreci ve kredi başvuru şartları aynı olur. Ayrıca kredinin türü de gereksinim duyulan şartları ya da istenecek belgeleri değiştirebilir. Örnek olarak ihtiyaç kredisi almak için genelde şu şartlar aranır:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmak
  • Kredi notunun yeterli olması
  • Düzenli olarak bir gelire sahip olmak
  • İkametgah bilgilerini belgelemek

Kredi çekerken ya da talep ederken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şu şekildedir:

  • İhtiyaca göre doğru kredi türü belirlenmelidir.
  • Kullanılacak olan kredi tutarı limiti doğru belirlenmelidir.
  • Geri ödeme planlaması mutlaka mevcut bütçeye göre hesaplanarak yapılmalıdır.
  • Kredinin vadesinin kredinin maliyeti üzerindeki etkisi bilinmelidir.
  • Bazı kredi türlerinde erken ödeme cezaları olabileceği için erken ödeme cezaları bilinmelidir.
  • Kredi notu bilinmelidir.
  • Mümkün olduğunca aynı anda tek bir kredi alınmalıdır.
  • Kredi sözleşmesini imzalamadan önce mutlaka dikkatle okumak gerekir.

kredi kartı
