FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin merakla beklenen kararını açıkladı. Türkiye'nin kredi notu değişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti
Mustafa Fidan

Günlerdir merak edilen Türkiye'nin kredi notuyla iligili karar açıklandı. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Türkiye'deki politika risklerine ve kredi notunu etkileyen zayıf ve güçlü unsurlara değinilen açıklamada, ülkenin düşük kamu borcu, dış finansmana erişimin sürdürülebilmesi, dayanıklı bankacılık sektörü ve "BB" grubunun ortalamasına göre yüksek kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla gibi güçlü yönlerinin bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, 2028'deki seçimler öncesinde bir gevşeme beklendiği ancak negatif reel faizlere dönüşün öngörülmediği kaydedildi.

Haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,9, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

GEÇEN YIL "B+"DAN "BB-"YE YÜKSELMİŞTİ

Artan politika güvenilirliğiyle desteklenen enflasyonda kalıcı düşüş ve makro dengesizlik riskinin azalmasının Türkiye'nin kredi notunda artışa neden olabileceği belirtilen açıklamada, dış tamponlarının belirgin şekilde güçlenmesinin de kredi notuna olumlu etki yapabileceği vurgulandı.

Fitch Ratings, geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ocak ayında yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli olduNaci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Gümüş rekor kırdı! 100 doları aştıGümüş rekor kırdı! 100 doları aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings kredi kredi notu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.