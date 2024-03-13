FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai: Reuters kaynakları duyurdu, faiz oranları yükselişe geçti

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai: Reuters kaynakları duyurdu, faiz oranları yükselişe geçti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.03.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkılaşma adımlarının yoğunlaştığı bankacılık sektöründe yükselişe geçen ticari kredi faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar düşürdü.

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai: Reuters kaynakları duyurdu, faiz oranları yükselişe geçti

Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle dolar/TL 32'nin üzerine çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta kredi büyümesini yavaşlatacak sıkılaştırma adımları attı.

Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı! Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı!
Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

Bankalar ayrıca kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Merkez Bankası bugün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

TİCARİ KREDİDE LİMİTLER 100 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.

Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.

iStock-1323664329

Geçen sene mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yüzde 15'in altında olan TL ticari kredilere uygulanan ortalama faiz, TCMB verilerine göre mart ayının ilk haftasında yüzde 54'ün üzerindeydi.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki! 2030 vadeli... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki! 2030 vadeli...
240 bin yolcu kapasiteli Sorgun YHT Garı hizmete açıldı! 240 bin yolcu kapasiteli Sorgun YHT Garı hizmete açıldı!
Küresel gaz talebi 2050 yılına kadar yüzde 34 artacakKüresel gaz talebi 2050 yılına kadar yüzde 34 artacak
Anahtar Kelimeler:
kredi faiz oranı
En Çok Okunan Haberler
3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Kapı komşusu da euroya geçiyor!

Kapı komşusu da euroya geçiyor!

Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı!

Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.