Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai: Reuters kaynakları duyurdu, faiz oranları yükselişe geçti

Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle dolar/TL 32'nin üzerine çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta kredi büyümesini yavaşlatacak sıkılaştırma adımları attı.

Bankalar ayrıca kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Merkez Bankası bugün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.

TİCARİ KREDİDE LİMİTLER 100 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.

Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.

Geçen sene mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yüzde 15'in altında olan TL ticari kredilere uygulanan ortalama faiz, TCMB verilerine göre mart ayının ilk haftasında yüzde 54'ün üzerindeydi.





