Kredi faizlerine indirim gelecek mi? Merkez Bankasına faiz yetkisi verildi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli kredi faizleri haberi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası'na verilen yeni yetkiyle birlikte faiz oranlarına üst sınır koyacağı için, bankalar daha ucuza mevduat toplayacak. Böylelikle bankalar daha ucuza kredi verme imkanına sahip olacaklar. Vatandaşlar da artık ucuz ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi ve konut kredisi kullanabilecek. İşte detaylar...

Peki yayımlanan bu kararın vatandaşa ne gibi yansımaları olacak? Prof Dr. Sefer Şener canlı yayında tek tek açıkladı: Bu sistem Merkez Bankası’na bir yetki verdi.yani merka banjası şunu yapacak Aynı TL hesaplarda olduğu gibi muhtemelen yüzde 17-18 oranında bir üst sınır koyacak.bu şu manaya geliyor Siz ‘kur korumalı mevduattan yararlanacağım’ dediğinizde banka size Merkez Bankası üst limit koyduğu için örnein paranızı yüzde 17’den alabilirim diyecek.

"VATANDAŞIN DAHA UCUZA KREDİ ALACAK"

Doğal olarak banka mevduatı yüzde 17 topladığı zaman masrfalarını koyun, bunu vatandaşa kredi olarak vereceği zaman bir iki puan da üzerine koyup bunu verecek. Kur korumalı mevduat sistemi çok ciddi anlamda getirileri olan bir sistemdir. Kurumlar vergisindeki istisna ile birlikte işletmelerden yoğun bir şekilde talep gelecek.

Sayın Bakan da belirtti.10 milyar doların üzerinde talep bekleniyor. Şuan kurdaki dalgalanmanın durmasındaki ana sistem budur.Bu sistem Merkez bankasına verilen yetkiyle vatandaşın daha ucuza konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredi alması demektir. Aynı zamanda işletmelerin de daha ucuza kredi alması demektir.



