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Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı, 'Zombi şirketler' kavramına dikkat çekti

13.11.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken, son dönemde özellikle market ve eğitim harcamalarında yaşanan yükseliş dikkat çekti. "Türkiye'de her kişinin cebine ortalama 4-5 kredi kartı var" diyen Ekonomist Erdal Özel, seçim sonrası için endişelendiren açıklamalarda bulundu. 'Zombi şirketler' kavramının yavaş yavaş ülke gündemine girmeye başladığını iddia eden Özel, "ömürlerinin sonuna geliniyor" diyerek uyardı.

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı, 'Zombi şirketler' kavramına dikkat çekti

Türkiye'de kredi kartı kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Artan enflasyonla birlikte alım gücünde düşüş yaşayan vatandaşlar kart kullanımına yönelirken, ülkemizdeki kredi kart sayısı 112 milyona çıktı. Uzmanlar kredi kart kullanımında yaşanan artışa dikkat çekerken, Ekonomist Erdal Özel'den endişelendiren açıklamalar geldi.

"KREDİ KARTI SAYISI ŞU AN İÇİN 112 MİLYONA ULAŞTI"

Sözcü Tv'ye konuşan Ekonomist Özel, market ve eğitim için kredi kartı kullanımında yaşanan artışa dikkat çekti. Özel "Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı şu an için 112 milyon. Bunun anlamı Türkiye'de her kişinin cebine ortalama 4-5 kredi kartı var demektir. Yani insanlar artık paraya ulaşamıyorlar, ceplerindeki kredi kartlarıyla alışveriş yapıyorlar." dedi.

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'TUFAN' DİYEREK UYARDI

Yerel seçimlerin kritik bir tarih olduğunun altını çizen Özel, "Ben seçimden sonra hem şirketler hem de bireyler bazında kötü bir senaryonun bizleri beklediğini düşünüyorum. Seçimden sonrası için 'tufan' kelimesini kullanmamız çok doğru olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Erdal Özel'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Özellikle sabit gelirli insanların maaşlarının enflasyon ölçüsünde artmıyor olması, kredi kartı kullanım oranlarını daha da artırdı. Şirketler açısından da 'Zombi şirketler' kavramı yavaş yavaş ülkemizin gündemine girmeye başlıyor. Sermayesi yetersiz, bankalardan sürekli kredi kullanarak ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların ömürlerinin sonuna doğru geldiğimizin de bir işareti var.

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Bankalar, şu anda yüzde 80'i devlet tarafından taahhüt altına alınmış bir şekilde kredi veriyor. Oranları da bir miktar daha düşük şekilde. Seçime kadar şirketler iflas etmesin, işsizlik artmasın gibi bir amaç söz konusu burada.

"KRİTİK TARİH: YEREL SEÇİM"

Seçim kritik bir takvim. Ben seçimden sonra hem şirketler hem de bireyler bazında kötü bir senaryonun bizleri beklediğini düşünüyorum. Seçimden sonrası için 'tufan' kelimesini kullanmamız çok doğru olacaktır diye düşünüyorum.

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KART SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı şu an için 112 milyon. Bunun anlamı Türkiye'de her kişinin cebine ortalama 4-5 kredi kartı var demektir. İnsanların kredi kartıyla hayatlarını sürdürdüğü bir dönemdeyiz. Mart ayında bu sayı 104 milyondu.

Mart ayında market alışverişi 77 milyarken, eylül ayında bu rakam 113 milyara çıkmış. Eğitimde de kredi kartı harcamaları neredeyse 3 katına çıkmış durumda.

Yani insanlar artık paraya ulaşamıyorlar, ceplerindeki kredi kartlarıyla alışveriş yapıyorlar. Durumlar daha da zorlaşacak"

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kredi kartı
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