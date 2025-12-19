FİNANS

Kredi kartı kullananlar dikkat! 12 gününüz kaldı: Kullanılmazsa tamamen silinecek

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala uzmanlar, kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketiciler uyardı. Uzman isimlerin aktardığına göre; yıl sonu itibarıyla bazı kartlarda yer alan puanların geçerliliği sona erecek. Peki tüketicilerin mağdur olmaması için ne yapması gerekiyor. İşte detaylar...

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala uzman isimlerden uyarılar geldi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadakat kartlarının firmaların ve bankaların müşterilerini kaybetmemek, sürekli kendisinden alışveriş yapmasını teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini temin etmek için ücretsiz veya ücret karşılığında tüketicilere verdiği kartlar olduğunu anımsattı.

"PARA PUANLARI KONTROL EDİN"

Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyleyen Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır.

Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında ." diye konuştu.

Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı firmalar, tüketicilerini hem mağdur etmemek hem de alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor. Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir.

Borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir.
Dolayısıyla önceden ilan edilmemişse yani tüketici o kampanyaya girerken o kartı kullanırken 'şu tarihte istifade edemezsen hakların silinecektir' şeklinde bildirilmemişse, alınacak bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam ifade etmez.

Böyle bir bildirim yoksa veya kampanyanın başında belli bir tarih belirtilerek sonlanacağı açıklanmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur."

"TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLMELİ"

Tüketicinin kampanyaya girerken ve kart verilirken bilgilendirilmiş, tüketici para puanlarının silineceğini bilerek kartı alsa dahi, para puanların silinebilmesi için markaların makul bir süre önceden tüketicilere para puanların ne zaman silineceğinin açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilme yapılması gerektiğini söyleyen Güllü, "Eğer makul bir süre öncesinden, açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanlar silinemeyecektir. Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"PUANLARIN SİLİNMESİ HUKUKA AYKIRIDIR!"

Güllü, sadakat kartlarında para puan birikenlerin yıl sonu yaklaşmadan puanları kullanması tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kredi kartında olduğu gibi sadakat kartlarında da biriken puanların unutulmamasını, kullanılmasını öneriyoruz. Bankaların ve şirketlerin verdiği kartlarda biriken puanlar, tüketicinin kazanılmış hakkıdır. O puanların silinmesi hukuka aykırıdır. Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir. Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan silinen para puanların kendilerine geri ödenmesi için 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan miktarlar için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvuru yapabilirler."

"BORCUNUZU TAM OLARAK ÖDEYİN"

Öte yandan vatandaşlarımıza kredi kartı kullanırken dikkat etmesi gereken bazı maddeler konusunda uyarı yapıldı. Harcamalarınızı bütçenize göre planlayın: Gelirinizin üzerinde harcama yapmaktan kaçının. Kredi kartı limitiniz yüksek olsa bile, sadece ödeyebileceğiniz kadar harcayın.

Borcunuzu tam olarak ödeyin: Her ay ekstreden gelen borcun tamamını son ödeme tarihine kadar ödeyin. Sadece asgari tutarı ödemek faiz birikmesine ve borç spiraline yol açar. Ekstre ve hareketleri düzenli kontrol edin: Aylık ekstrelerinizi inceleyin, şüpheli işlemleri hemen bankaya bildirin. Mobil uygulama üzerinden günlük takip edin.

ŞİFRENİZİ GÜÇLÜ TUTUN!

Şifrenizi güçlü ve gizli tutun: Kolay tahmin edilemeyen şifreler kullanın (harf, rakam, sembol karışımı). Şifrenizi kimseyle paylaşmayın ve düzenli değiştirin.

İnternet alışverişlerinde güvenlik önlemi alın: Sadece "https://" ile başlayan güvenilir sitelerden alışveriş yapın. 3D Secure (SMS onaylı) sistemi aktif olsun, mümkünse sanal kart kullanın.
Kartınızı fiziksel olarak koruyun: POS cihazında kartınızı gözünüzden ayırmayın, şifre girerken başkalarının görmesini engelleyin. Kaybolursa hemen bankaya bildirip iptal ettirin.

Kaynak: AA

