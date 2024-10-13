Kredi kartı limitine 'savunma sanayii' vergisini savunan Destici: Onun vermediği 750 lirayı biz veririz!

AK Parti'nin hazırladığı yeni vergi paketi yolda. TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı hatta kol saatleri dahil birçok kalemde yeni vergiler geliyor.

SAVUNMA SANAYİİNE DESTEK KESİNTİSİ

Yasalaşması durumunda; yeni vergi düzenlemesiyle birlikte kredi kartının limiti 100 bin TL ve üzeri olan vatandaşlardan yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı alınacak. Katılma payı ödemelerinin Savunma Sanayii Destekleme Fonu için aktarılacağı açıklandı, 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedeflendiği belirtildi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ: 'İSRAİL SALDIRACAK' DİYE BİR LAF ATTILAR, 70 MİLYAR VERGİ TOPLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem yaratan 'İsrail tehdidi' uyarısını anımsatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu düzenlemeyle ilgili tepkisini dile getirirken "Geçen hafta ‘İsrail saldıracak’ diye laf ortaya attılar. Bizden, ev alandan, araba alandan, vergi verenden, sigortalı çalıştırandan, her türlü beyannameden, hepimizden 70 milyar vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler" ifadelerini kullandı.

BBP LİDERİ DESTİCİ: VERMEZSEN SONUN SURİYE, IRAK, FİLİSTİN GİBİ OLUR

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartı limitlerinden 'savunma sanayii fonu' adına kesilecek vergileri savunurken sert bir çıkışa imza attı. Basın toplantısında vergi düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici şöyle konuştu:

"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu!

"BUNLAR DEM'LİLERİ, YUNANİSTAN'I, ERMENİSTAN'I SAVUNURLAR"

Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar.

"O GİTSİN, 750 LİRAYA BİR BÜYÜK RAKI ALSIN"

Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, "demlenmeye" devam etsin."

BANKALARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu arada tartışmaları beraberinde getiren düzenleme bankalarda da '99 bin TL' yoğunluğuna yol açtı. Çok sayıda kişi bankalarla temasa geçerek kart limitini 99 bin liraya düşürülmesini talep etti.