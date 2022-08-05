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Kredi kartı ne zaman, kaç günde gelir? Kredi kartı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

04.08.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler alışveriş / ödeme yöntemlerinden olan kredi kartının başvuru süreci ile teslim süresi sıkça araştırılmaktadır. Genellikle 7-10 gün içerisinde onaylanan kredi kartı, yine bu süre zarfında kişiye teslim edilmektedir. Kredi kartı başvurusu ne zaman onaylanır, kredi kartı kaç günde gelir?

Kredi kartı ne zaman, kaç günde gelir? Kredi kartı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

İçindekiler

  • Kredi Kartı Kaç Günde Gelir?
  • Kredi Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Yakın dönemde kullanım sıklığı daha da artan kredi kartının kaç gün içerisinde teslim edildiği sürekli olarak araştırılmaktadır. Kredi kartının onay ve teslim süreci genellikle 7-10 gün civarındadır. Ayrıca kredi kartının basımdan geçerek kişiye iletilmesi nadiren 15 günü bulabilse de kurye ile teslim sayesinde kartın elde edilmesi kolaylaşmaktadır.

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Kredi Kartı Kaç Günde Gelir?

Talep süreci olumlu sonuçlanan kredi kartı ne zaman gelir? Günümüzün vazgeçilmez ödeme / alışveriş yöntemi olan banka/ kredi kartı, genellikle bir hafta içerisinde onaylanmaktadır. Dolayısıyla kartın teslim tarihinden önce, başvurunun sonuçlanması gerekmektedir. Bununla birlikte kredi kartı teslim süresi, bulunulan (ikamet edilen) il ya da ilçeye göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Başvuru süreci onaylandığı gibi basım süreci başlayan kredi kartı, yaklaşık olarak 3 ile 10 gün arasında kişiye teslim edilmektedir. Bazı durumlarda ise bu sürecin daha kısa olduğu ve şubeye başvurulduğu gibi kartın teslim alınabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla banka/ kredi kartı teslim süresi, açılan hesap türü ile kartın türüne göre de değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca günümüzde kredi kartının yalnızca ilgili bankanın şubesinden teslim alınması da zorunlu olmamaktadır. Bankaların hizmetleri arasında mevcut ise kredi kartının kurye ile eve ya da istenilen mekana teslim edilmesi de söz konusudur.

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Kredi Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Bir kredi kartı almak için bankaya başvuran kişi, bu sürecin olumlu/ olumsuz olarak sonuçlanmasını beklemektedir. Çünkü her durumda başvuran kişiye kredi kartı verilmemektedir. Öyle ki kredi kartı başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması için önerilen bazı hususlar da bulunmaktadır. Kredi puanının yüksek tutulması için yapılan bu uygulamalar neticesinde, bankanın onay süreci hızlandırılabilmekte ve olumlu geri dönüş ihtimali desteklenebilmektedir.

Genellikle kredi kartı başvurusunun sonucu bir hafta içerisinde öğrenilebilmektedir. Ancak bu süre bazı durumlarda ilgili bankaya göre 10 günü de bulabilmektedir. Buna benzer olarak kredi kartının teslim süresi de genellikle 7-10 gün arasında değişmektedir. Nadiren de olsa yoğunluktan ya da ikamet edilen il/ ilçeden dolayı kartın teslim edilmesi 15 gün sürebilmektedir.

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