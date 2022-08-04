Kredi kartı kapatma: Kredi kartı iptali nasıl yapılır, nasıl kapatılır?

Banka/ kredi kartı kapatma işlemi, günümüzde birden fazla yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Şubelere gidilmesi, ilgili bankanın çağrı merkezinin aranması ya da mobil bankacılık sistemi üzerinden kredi kartı iptalinin oluşturulması uygundur. Bu süreçte ilgili karta ait borçların ödenmesi ve kredi kartı kapatma nedeninin bankaya iletilmesi gerekmektedir.

Kredi Kartı Nasıl Kapatılır?

Birden fazla durumda kredi kartı kapatma isteği oluşabilmektedir. Banka/ kredi kartının çalınması, düşürülmesi ya da dolandırıcılık şüphesi gibi durumların ortaya çıkması; kredi kartı iptalinin en yaygın nedenleri arasındadır. Ayrıca kişinin farklı bir bankada hesap açmak istemesi, artık kredi kartına ihtiyaç duymaması ya da başka sebepler ile de kart iptali başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu süreçte kredi kartının kapatılması için hangi nedenle başvuruda bulunulduğu sorun yaratmamaktadır. Çünkü isteyen her müşteri, gerekli koşulları karşıladığı sürece kredi kartının iptalini talep edebilmektedir. Dolayısıyla bu noktada mühim olan konu, doğru adımların takip edilmesi ve gerekli şartların karşılanması ile işlemin gerçekleştirilmesidir.

Kredi Kartı Nasıl İptal Edilir?

Banka/ kredi kartı iptalinin nedeni birden fazla unsuru içerebilir. Bu nedenle kartın çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi ya da dolandırıcılık şüphesinin oluşması gibi durumlara değinilmesi gerekmektedir. Nitekim bu gibi durumlarda kredi kartının tamamen kapatılmasına gerek yoktur. Ancak vakit kaybetmeden ilgili bankanın çağrı merkezi aranarak ya da şubeye giderek işlemlerin durdurulması gerekmektedir. Böylece yeni bir kart oluşturularak banka müşterisine teslim edilmektedir.

Kredi kartını kullanıma kapatmak değil, tam olarak iptal etmek isteyen kişiler de benzer adımları uygulamaktadır. Günümüzde müşteri hizmetleri aranarak, kredi kartı iptali talebinde bulunulabilmektedir. Buna benzer olarak ilgili bankanın şubesine gidilmesi ve kredi kartı kapatma isteğinin iletilmesi uygundur. Kartın iptal edilmesi sürecinde izlenen adımlar ise aşağıdaki gibidir;

Banka görevlisine kredi kartı iptali nedeninin belirtilmesi

Mevcut kredi kartı borcu bulunuyorsa bu tutarın ödenmesi

Maksimum 7 gün içerisinde tamamlanan kredi kartı iptali sürecinin takip edilmesi

Bankanın kredi kartını iptal etmediği görülürse bu durumun takibi için BDDK’ye başvurulması

Mobil Bankacılıktan Kredi Kartı Kapatma

Günümüzde banka / kredi kartına yönelik sayısız işlemin gerçekleştirilebildiği mobil bankacılık, kredi kartı iptali için de alternatif yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yöntem ile de şubelerden veya çağrı merkezinden kredi kartı kapatma işlemi tamamlanabilmektedir.

İşlemin gerçekleştirilmesi için online bankacılık sistemi üzerinden kredi kartı kapatma başvurusunun yapılabildiği sekmeye erişilmesi gerekmektedir. Ardından belirli veriler aktarılarak, kredi kartını iptal etme talebi oluşturulabilmektedir.



