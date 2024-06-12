Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar! "Cumhurbaşkanı farklı bir şey söyleyebilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen zirvesinde masadaki konular gündem oldu. Kritik zirve sonrası CHP'den Özgür Özel'in asgari ücrete zam talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği açıklaması geldi. Zirvede emekli maaşlarının da konuşulduğu belirtildi. Görüşmenin detayları sonrası kulisler hareketlendi. Milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam bekliyor. Gazeteci Yavuz Barlas ise asgari ücrete ara zam kapısının kapandığı görüşünde olsa da Erdoğan'dan henüz net bir açıklama gelmediğinin de altını çizdi.

Yavuz Barlas, "Sayın Mehmet Şimşek'in duruşu çok net. Asgari ücrete ara zam yapılmama duruşu aslında ilk ondan çıkmıştı." dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA KAPILARIN KAPANDIĞINI ANLIYORUZ"

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun geldiği en yüksek seviyede bile hala aynı fikri koruyor demek ki. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması savıyla alakalı benim anladığım kadarıyla kapı kapanmış gibi görünüyor. Asgari ücrete ara zamda da onu konuda da kapıların kısmen kapatıldığını anlıyoruz aslında.

Burada muhalefetin ve sendikaların ısrarları çok önemli. Sadece muhalefetin işi değil b sendikaların da bu konuda talepkar olması lazım. Sendikalar sanki başkasının konusuymuş gibi davranıyorlar.

"ASGARİ ÜCRETTE EK DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Alım gücü düştüğü için asgari ücretin ek bir gelire ihtiyacı var. Ek bir düzenlemeye ihtiyacı var. Enflasyonu artıracağı söylemi akademik çevrelerce söylense de oraya gelene kadar bu iş başka şekilde çözülebilir gibi geliyor bana. Çok yüksek bir enflasyon seviyesindeyiz. TÜİK dün tüketim alışkanlıklarını açıkladı. Enflasyonu kimin ne kadar tetiklediğini göreceğiz. Asgari ücretlinin bu konuda en az payı olabilir diye tahmin ediyorum.

"CUMHURBAŞKANI BU KONUYLA İLGİLİ FARKLI BİR ŞEY SÖYLEYEBİLİR"

Asgari ücrete ara zamma kapılar kapandığı hissediliyor ama bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından henüz duymadık. Duymadan inanmayabiliriz. Toplumun istek ve taleplerini genellikle sayın Cumhurbaşkanı değerlendirecektir. Bu konuyla ilgili farklı bir şey söyleyebilir. "







