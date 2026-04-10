Kruvaziyer yolcu sayısı martta son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının martta 41 bin 39 ile son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan mart ayına ilişkin kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Limanlara martta 26 kruvaziyer geminin uğradığına işaret eden Uraloğlu, "Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. Mart 2026, 41 bin 39 yolcu ile mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı yılın ilk çeyreğinde 56, kruvaziyer yolcu sayısı ise 93 bin 787 oldu." bilgisini paylaştı.

İSTANBUL LİMANLARI ZİRVEDE

Uraloğlu, martta İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemiyle 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası'na 7 kruvaziyer gemi 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi 9 bin 723 yolcu ve diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini ifade etti.

Limanlara ilişkin 3 aylık verileri de değerlendiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanları 2026'nın ilk 3 ayında, 18 kruvaziyer gemiyle en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 17 kruvaziyer gemiyle Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla 27 bin 467 yolcuyla İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcuyla Kuşadası Limanı takip etti."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

