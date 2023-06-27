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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar: O süre uzatılacak! Bakan Şimşek imzaladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

27.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde uygulamanın yıl sonunda sona ermesinin garanti olmadığını belirtmişti. Bu sırada KKM'de stopaj avantajının yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeyle ilgili çalışmaları tamamladı, Bakan Şimşek imzayı attı. Kararın resmen yürürlüğe girmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar: O süre uzatılacak! Bakan Şimşek imzaladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna dek uzatılması yönündeki kararın hayata geçmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunulan düzenlemenin detayları da ortaya çıktı. Buna göre; TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. İşte tüm detaylar!

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VERGİ AVANTAJLARI DEVAM EDECEK

Alınan bilgiye göre, söz konusu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Kararın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

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TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

KKM VE KATILIM HESAPLARINDA VERGİ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Üretim odaklı ve ihracatı önceleyen para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan KKM sistemi içerisinde birikimlerini değerlendiren gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplardan elde ettikleri gelirlerine uygulanan yüzde sıfır tevkifat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar sürecek.

Gerçek kişiler, yüzde sıfır tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri için beyanname vermiyor. Kurumlar vergisi mükellefleri ise yüzde sıfır tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri kurum kazancına dahil ediyor ve KVK geçici 14'üncü maddesinde yer alan istisna düzenlemesi uyarınca kurumlar vergisi ödemiyor.

TL MEVDUATLARI VE KATILIM HESAPLARINDA STOPAJ İNDİRİMİ SÜRÜYOR

Şimşek'in imzaladığı ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulan karar ile TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

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Buna göre, mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE STOPAJ ORANI YÜZDE SIFIR OLARAK SÜRECEK

Söz konusu karar ile devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde sıfır tevkifat oranı uygulaması da 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Buna göre, bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanması sürecek.

BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

Karar ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranının yüzde 10 yerine 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

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YATIRIM FONLARINDA STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI SÜRÜYOR

Karar ile yatırımcıların TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Uygulama ile yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları bu kapsamda bulunmuyor.

VARLIĞA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER İLE İPOTEK VE VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE STOPAJ TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILIYOR

Düzenleme ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönelmesi için sermaye piyasalarının geliştirilmesinin bir gereği olarak ve sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğini artırabilmek adına Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan yüzde 10 stopaj oranının yüzde 5 olarak indirimli uygulanmasının yürürlük süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI VE DÖVİZ KATILMA HESAPLARINDA STOPAJ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Karar ile TL cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarının teşvik edilmesine yönelik olarak, halihazırda döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları için vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak uygulanan tevkifat oranı, vade ayrımı olmaksızın yüzde 25 olarak belirlendi.

Yeni tevkifat oranı, söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilen hesaplar için uygulanacak.

Daha önce açılan hesaplar için vade bitimine kadar eski oranlar geçerli olacak.

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(AA)

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Stopaj Kur Korumalı Mevduat

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