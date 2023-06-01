SON DAKİKA | Kur Korumalı Mevduat primi için bankalara talimat! Merkez Bankası yazı gönderdi: 'Ödeme yapılmaması...'

Son dakika: Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla yükseliş ivmesine hız veren KKM'de büyüklük geçen hafta 2,4 trilyon liraya yaklaşarak rekor kırdı. Bir süredir müşterilerini KKM’ye yönlendirmek isteyen bankalar verdikleri primleri artırmaya başlamış, altın ve döviz dönüşümlü hesaplarda primler yüzde 5’lere ulaşmıştı. Bunun dışında yüzde 40’lara yakın faiz oranları da müşterilere sunuluyordu.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA PRİM YAZISI

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu duruma el atarak, Kur Korumalı Mevduat için yeni bir karara imza attı. Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

PRİM ÖDEMELERİ TL OLACAK

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

7 HAFTADA YÜZDE 32,6'LIK ARTIŞ

Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana KKM hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. KKM uygulaması Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.