FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni rekor! Tüketici kredisi ve kredi kartları...

Kur Korumalı Mevduat'ta yeni rekor! Tüketici kredisi ve kredi kartları...

27.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar arttı. Kur Korumalu Mevduat hesaplarındaki para 1 trilyon 979,8 milyar liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları da aynı dönemde yükseliş kaydetti.

Kur Korumalı Mevduat'ta yeni rekor! Tüketici kredisi ve kredi kartları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 890,6 milyar TL'den 1 trilyon 979,8 milyar TL'ye çıktı. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM'deki rekor serisi 20 Nisan ile biten haftada da devam etti.

Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü! Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü!

Aynı haftada krediler 8 trilyon 751,2 milyar TL'den 8 trilyon 777,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 10 trilyon 307 milyar TL'den 10 trilyon 266,3 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 599 milyar TL'den 604,6 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 161,3 milyar TL'ye yükseldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracakMemur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak
Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyorKira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsinizKredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

En Çok Okunan Haberler

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İlçeden ilçeye değişiyor! 'Çok tuhaf şeyler oluyor' Altın fiyatları...

İlçeden ilçeye değişiyor! 'Çok tuhaf şeyler oluyor' Altın fiyatları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.