Kur Korumalı Mevduat'ta yeni rekor! Tüketici kredisi ve kredi kartları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 890,6 milyar TL'den 1 trilyon 979,8 milyar TL'ye çıktı. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM'deki rekor serisi 20 Nisan ile biten haftada da devam etti.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 751,2 milyar TL'den 8 trilyon 777,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 10 trilyon 307 milyar TL'den 10 trilyon 266,3 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 599 milyar TL'den 604,6 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 161,3 milyar TL'ye yükseldi.



