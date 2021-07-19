FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kurban Bayramı'na bir gün kala tartışma başladı: Kurt döküyor!

Kurban Bayramı'na bir gün kala tartışma başladı: Kurt döküyor!

19.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı arifesinde bakkal ile kasaplar arasında et çekme tartışması çıktı. İstanbul'da birçok bakkal, dükkanlarına 'Kıyma çekilir' pankartı astı. Bu duruma kasapların tepkisini çekti. Kasaplar, Kurban Bayramı'nda et çeken bakkalların ekmekleriyle oynadığı söyledi. Kasaplar, bakkalların et çekme işlemi için yeterince hijyenik olmadığını da iddia etti.

Kurban Bayramı'na bir gün kala tartışma başladı: Kurt döküyor!

Bakkallar ise "Kasaplar da yumurta ve içecek satıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim et çekmemiz sorun oluyor" diyerek kendilerini savundu.

Kurban Bayramı'nda et çektirme yoğunluğu bakkalları da harekete geçirdi. Bazı bakkallar 'kıyma çekilir' afişleri asmaya başladı. Bu durum kasaplar ve bakkalları karşı karşıya getirdi,.

"BAKKALLAR EKMEĞİMİZE GÖZ DİKİYOR"

Gaziosmanpaşa'da kasap dükkanı olan Şehmuz Kozanoğlu, "Son zamanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla bakkallar kıyma çekilir afişleri asmaya başladı. Biz dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz.

Bu bakkalcılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Biz onlar gibi 365 gün çalışamıyoruz. Kurban Bayramı geldiğini zaman kurban etlerinin çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz.

60f5394586b24422e02abbbe

Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin evinde eti var. Biz boş boş dükkanlarımızda oturmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen bakkal işletenler bizim ekmeğimize göz dikiyor" dedi.

Burası ne Ege ne Akdeniz ne de Marmara! Yüzde 90 doluluk oranına ulaştıBurası ne Ege ne Akdeniz ne de Marmara! Yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

Kasap Kozanoğlu, "Bakkal işletmelerine neden kurban eti çekiyorsunuz dediğimizde, 'siz de başka şeyler satın' diyorlar. Biz kasaplar 2- 3 ayda bir denetleniyoruz. Sonuçta yaptığımız işte insan sağlığı söz konusu. Vatandaşların kurban etlerini kasapta çektirmelerini istiyoruz.

Vatandaşlar belki kasaba 50 kuruş fazla para verecekler ama 50 kuruş kendi sağlıklarından daha önemli değil. Biz kasaplar yıllardır bu işi yapıyoruz. Ancak bir bakkal et çekme işlemi nasıl yapılır bilemez. Bakkallar et çekme işlemini kasaplardan daha ucuza yapıyor. Normalde etin kilosunu 1 buçuk ya da 2 liraya çekiyoruz" diye konuştu.

60f53cb986b24422e02abc38

BAKKAL YAŞAR: TİCARET SERBESTTİR

Bakkalların kasaplardan daha hijyenik olduğunu belirten Bakkal Aslan Yaşar, "Kurban Bayramı'nda müşterimizi geri çeviremeyiz. Bizim de kurban etlerini çekmemiz lazım. Bence bakkallarda, marketlerde Kurban Bayramı'nda et çekebilir.

Bana sorarsanız marketler ve bakkallar kasaplardan daha hijyenik. Biz 3 gün çektiğimiz kurban etiyle kasapların ekmeğiyle oynamıyoruz. Ticaret serbesttir. Bazı kasaplar etin kilosu 4 -5 liradan çekiyor. Ancak biz uygun fiyata et çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAKKALLARDAKİ KIYMA MAKİNELERİ KURT DÖKÜYOR"

Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Kasap Oğuz Yalçınkaya ise "Kurban Bayramı'nda son yapacağımız iş kıyma çekmek, bakkallar da bunun farkında. Herkes birer tane kıyma makinesi almış kıyma çekiyor. Sokağın ortasında kıyma çekende var, boş bir dükkân da kıyma çekende. Biz de kasaplar olarak bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bakkallar da kıyma çekenler hijyen kurallarına uymuyor.

Bayram öncesi üç ürünün de fiyatı arttı!Bayram öncesi üç ürünün de fiyatı arttı!

Bizim kıyma çekme makinemizin özel soğutma sistemi var. Bu soğutma sistemi eti koruyor. Bakkalda kasap tezgâhı bile yok. Zaten kıyma çekme makinesini bakkallar senede bir kere kullanılıyor. Bayram bittikten sonra makine bir kömürlüğe koyuluyor. O makinelerin çoğu kurt döküyor" dedi.

Vatandaşların sadece mahalle kasaplarına gitmesi gerektiğini söyleyen Kasap Yalçınkaya, "Bizler yılın 365 günü bu işi yapıyoruz ve bu makineyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bir hijyen problemimiz olmuyor. Vatandaş bizden etini çektirirse sadece birkaç lira fazla öderler. Birkaç lira için sağlığımızı riske atmaya değmez" ifadelerini kullandı.

60f53b8186b24422e02abc0e

"KASAPLAR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR"

Kurban Bayramı'nda et çekecek bir bakkal sahibi, "Bakkallar da Kurban Bayram'ında et çekebilir. Çünkü bizim kasap reyonumuz da var, et ürünleri satabiliyoruz. Kasaplar yanlış düşünüyor. Bu durumundan vatandaşlar da memnun. Kasaplarda yumurta ve içecek yatıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim Kurban Bayramı'nda et çekmemiz sorun oluyor. Müşteri için kasap ya da bakkal hiç sorun değil. Kasaplar da kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar beklemek istemiyor. Geçen sene 1 buçuk liraya et çekerken bu sene etin kilosunu 2 liradan çekeceğiz" diye konuştu.

"BAKKAL BAKKALLIĞINI, KASAPTA KASAPLIĞINI YAPSIN"

Herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirten Fadime Karabulut "Vatandaşlar gitsin kasaplardan etlerini çektirsin. Bakkal bakkallığını, kasapta kasaplığını yapsın dedi. Şahin Cangül ise "Mahallede güvendiğim bir kasap var, her bayram etimi orada çektiriyorum. Çünkü başka yerler hijyenik olmuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kavurucu sıcakta bakın ne için kuyrukta saatlerce bekledilerKavurucu sıcakta bakın ne için kuyrukta saatlerce beklediler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Çocuk sahibi olanlar bu haklarını bilmiyor! Çocuk sahibi olanlar bu haklarını bilmiyor!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Adım atacak yer kalmadı

Adım atacak yer kalmadı

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacak

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.