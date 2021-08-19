FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı

Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı

19.08.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151 milyar TL'ye ulaştı. Bayram süresince 14,5 milyar TL ödeme kartlarla yapılırken, ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti.

Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik büyümeyle 151 milyar TL’ye ulaştı. Bayram süresince 14,5 milyar TL ödeme kartlarla yapılırken, ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti.

2020 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 42’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 273,7 milyon adede ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de 80,4 milyon adet kredi kartı, 142,3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

TEMMUZ AYINDA 15 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI

Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 151,3 milyar TL oldu. Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 26,9 milyar TL’sinde banka kartları, 2,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 171 olarak gerçekleşti.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DE KARTLARLA ÖDENDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 2 Ağustos’a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 49’luk bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 635 TL oldu. Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 57’sinde internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 TL kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 3 TL’si internetten yapıldı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 2024'ten itibaren değişiyorKredi kartı kullananlar dikkat! 2024'ten itibaren değişiyor

KURBAN BAYRAMI'NDA KARTLARLA 14,5 MİLYAR TL ÖDENDİ

19-23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. 2020 yılının Kurban Bayramı’na göre bu yıl kartlı ödemelerde yüzde 36 oranında büyüme gerçekleşti.

Yılın en fazla işlem geçen günlerinden olan arife gününde, en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken, en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 88 bin adet ödeme ile 15.37 oldu. Arife gününde yaklaşık 5,2 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturdu.

Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile “market-gıda” sektöründe gerçekleşti. “Market-gıda” sektörünü yüzde 11 pay ile “akaryakıt istasyonları” ve yüzde 9 pay ile “giyim ve aksesuar” sektörleri takip ederken; yüzde 9 pay ile “yemek” ve yüzde 7 pay ile “elektronik eşya” sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artışMemur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi olduTaliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
İŞKUR açıkladı! 120 bin işçi alınacak İŞKUR açıkladı! 120 bin işçi alınacak
Anahtar Kelimeler:
MTV kredi kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.