Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Memur ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge sorunu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacak. Yaklaşık 1.8 milyon memur ve memur emeklisinin faydalanacağı gösterge artışından, maaşlarla birlikte emekli ikramiyeleri de etkilenerek ciddi bir oranda artacak. Bu artış memurun gösterge durumuna göre gerçekleşirken, bazı memurlarda yaklaşık yüzde 20'yi bulacak.

EK GÖSTERGE SORUNUNDA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında 3600 sorununun toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşacağını belirtmişti.

İşte Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge açıklaması:

Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in bu açıklaması, 1.8 milyon memur ve emeklisi için de umut olmuştu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, ek gösterge Meclis'in açılmasıyla birlikte çözüme kavuşacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 3000 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor.

MAŞLARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesinin yanı sıra bir çok memur emeklisinin de maaşlarında artış olacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.

Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.



