FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

19.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 milyon memur ve memur emeklisinin '3600 ek gösterge' talebi Meclis'in yeni dönemde açılmasıyla birlikte çözülecek. Yapılacak düzenleme ile memurların maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20'ye kadar artmış olacak. Ancak ek gösterge artışı, gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Memur ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge sorunu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacak. Yaklaşık 1.8 milyon memur ve memur emeklisinin faydalanacağı gösterge artışından, maaşlarla birlikte emekli ikramiyeleri de etkilenerek ciddi bir oranda artacak. Bu artış memurun gösterge durumuna göre gerçekleşirken, bazı memurlarda yaklaşık yüzde 20'yi bulacak.

EK GÖSTERGE SORUNUNDA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında 3600 sorununun toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşacağını belirtmişti.

İşte Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge açıklaması:

Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.

Memur ve memur emeklisinin hükümete verdiği süre sona erdi! İşte zam pazarlığında son durumMemur ve memur emeklisinin hükümete verdiği süre sona erdi! İşte zam pazarlığında son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in bu açıklaması, 1.8 milyon memur ve emeklisi için de umut olmuştu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, ek gösterge Meclis'in açılmasıyla birlikte çözüme kavuşacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 3000 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyorMemur-Sen Manisa İl Temsilcisi: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyor

MAŞLARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesinin yanı sıra bir çok memur emeklisinin de maaşlarında artış olacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.

Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

'Tarihi toplantı' yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırım açıklaması'Tarihi toplantı' yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırım açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştüÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştü
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Küresel piyasalar negatif seyrediyorKüresel piyasalar negatif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.