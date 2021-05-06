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Küresel gıda fiyat endeksi açıklandı! Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviye

06.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11. ayda da artış kaydederek Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel gıda fiyat endeksi açıklandı! Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviye

Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11. ayda da artış kaydederek Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mart revize 118.9 seviyesinden Nisan ayında 120.9'a çıktı.

Mart ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 118.5 olarak açıklanmıştı.

FAO, yeni tahminlerin önümüzdeki sezon hem küresel buğday hem de mısır üretiminde büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

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