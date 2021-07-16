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Kurulan şirket sayısı yüzde 113,4 arttı

16.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 113,4 artış oldu.

Kurulan şirket sayısı yüzde 113,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 113,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 93,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 107,5 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 120,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 161,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 514,3 oranında artış oldu.

Haziran 2021’de, Haziran 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,1 oranında azaldı.

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Haziran 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 10,3 kapanan kooperatif sayısında yüzde 138,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,0 oranında azalış oldu.

YAKLAŞIK 10 BİN ŞİRKET KURULDU

Haziran 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Haziran 2021’de kurulan toplam 9.680 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,7’si İstanbul, yüzde 9,4’ü Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

SERMAYE DE ARTTI

Haziran 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 56 oranında arttı. 2021 yılında toplam 55 bin 392 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 47 bin 407 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49,7’sini, 7.251 anonim şirket ise yüzde 50,3’ünü oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 56,0 oranında arttı.

Kaynak: İHA

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