FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı

Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı

16.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı.

Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,42 artış gösterdi.

MAL VE HİZMET ENDEKSİ ARTTI

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış yüzde 45,90 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 41,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 37,49 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,15 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,49 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,96 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttıÜcretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Aylık en fazla artış yüzde 4,75 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,92 ile bina bakım masrafları ve yüzde 3,40 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 0,21 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,42 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Kaynak: İHA

Kamu işçilerine ikramiye (ilave tediye) ödemesi bugün yapılıyor!Kamu işçilerine ikramiye (ilave tediye) ödemesi bugün yapılıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaş ondan vazgeçemiyor! Her 10 otomobilden 7'si Vatandaş ondan vazgeçemiyor! Her 10 otomobilden 7'si
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Paralar bugün yatırılıyor! En az bin 108 liraParalar bugün yatırılıyor! En az bin 108 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi alıyor

ABD'li dev şirket, Türk şirketi alıyor

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.