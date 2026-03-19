FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Yıllardır hazır giyimin kalbi olan Laleli, şimdi çok katmanlı bir krizle karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşının yaraları sarılamadan İran gerilimi turizmi ve ticareti adeta durma noktasına getirdi. Her 4 dükkândan 1’inin kapandığı, 10 bin kişinin işsiz kaldığı bölgede otel dolulukları yüzde 20’ye gerilerken, esnaf “tarihin en büyük daralması” uyarısı yapıyor. Eğer savaş uzarsa, Laleli için asıl tehlikenin o zaman başlayabileceği belirtiliyor.

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli, küresel krizlerin üst üste bindiği bu dönemde hem turizmini hem de ticaretini aynı anda kaybederek tarihinin en sert daralmalarından birini yaşıyor. 4 iş yerinden 1’inin kapandığı, 10 bin kişinin işsiz kaldığı Laleli’yi şimdi İran savaşı vurdu. LASİAD Başkanı, “Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanan iş yeri var” dedi.

Hazır giyim ve turizmin merkezi Laleli zor günler geçiriyor. İş yerleri kapanıyor. İşsiz sayısı artıyor. İran savaşı nedeniyle bölgedeki otellerde doluluk yüzde 20’ye geriledi.
Önce Rusya Ukrayna savaşı sonra da maliyetlerin vurduğu Laleli esnafı, 2 haftada müşterilerinin yüzde 30’unu yani her 10 müşteriden 3’ünü ABD-İran savaşı nedeniyle kaybetti.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’a konuşan Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, son iki yılda 2 bine yakın iş yerinin kepenk kapattığına işaret ederek, “Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanmış iş yeri görüyorum” ifadesini kullandı.

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı 1

Eyüpkoca, Laleli’ye gelen müşterilerinin yüzde 25-30’unun Orta Doğulu olduğunu vurgulayarak, savaşla birlikte burada ağır kayıp yaşandığına dikkat çekti.

İN CİN TOP OYNUYOR

Eyyüpkoca, “Otellerde doluluklar yüzde 20’nin altına düştü. Laleli’de, Beyazıt’ta, Osmanbey’de, Merter’de in cin top oynuyor. Çünkü insanlar gelemiyor ki alsın. Bu durum bayramı da etkiledi. Normalde ramazan bayramıyla Nevruz birleşiyordu. Yani o da sıkıntılı. İki hafta önce burada Texhibition Fuarı vardı. Yüzde 20 ile yüzde 25 oranında kayıp vardı. Bunların hepsi direkt bize yansıyor” diye konuştu.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle zaten bölgenin uzun zamandır zor günler geçirdiğini ve Rusya pazarının neredeyse kapanma noktasına geldiğini aktaran Eyyüpkoca, bölgede kepenk kapatan şirket oranının yüzde 25 olduğunu ve kalan yüzde 75’in de bu koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı 2

Eyyüpkoca, “Mevcut duruma bir de Orta Doğu savaşı ekleyince çok stresli süreç geçiriyoruz. Maliyetleri tutturamama noktasındayız. Yani hakikaten çok zor. Enflasyon da tekrar artışa geçti. Şimdi bu savaş uzarsa petrolün her bir dolar artması maliyetlerimize direkt yansıyacak” ifadelerini kullandı.

10 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli bölgesinde 2025’te 2.8 milyar dolar civarında iş hacmi gerçekleştiğini anlatarak, bu yıl 2.5 milyar doları bile bulamayacaklarını söyledi. Eyyüpkoca, Laleli’de yaklaşık 10 bin civarında istihdam kaybı yaşandığını belirterek, “Bunun bir de üretim ayağındaki kayıp var. İhracat tarafında zaten maliyetlerden dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çok iç açıcı bir durumla karşı karşıya değiliz” diye konuştu.

Eyyüpkoca, son dönemlerde Polonya, Moldova, Romanya ve küçük bir kısım da olsa Ukrayna’dan gelenlerle ayakta kaldıklarını sözlerine ekledi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esnaf İran savaş laleli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.