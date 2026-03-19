Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli, küresel krizlerin üst üste bindiği bu dönemde hem turizmini hem de ticaretini aynı anda kaybederek tarihinin en sert daralmalarından birini yaşıyor. 4 iş yerinden 1’inin kapandığı, 10 bin kişinin işsiz kaldığı Laleli’yi şimdi İran savaşı vurdu. LASİAD Başkanı, “Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanan iş yeri var” dedi.

Hazır giyim ve turizmin merkezi Laleli zor günler geçiriyor. İş yerleri kapanıyor. İşsiz sayısı artıyor. İran savaşı nedeniyle bölgedeki otellerde doluluk yüzde 20’ye geriledi.

Önce Rusya Ukrayna savaşı sonra da maliyetlerin vurduğu Laleli esnafı, 2 haftada müşterilerinin yüzde 30’unu yani her 10 müşteriden 3’ünü ABD-İran savaşı nedeniyle kaybetti.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’a konuşan Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, son iki yılda 2 bine yakın iş yerinin kepenk kapattığına işaret ederek, “Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanmış iş yeri görüyorum” ifadesini kullandı.

Eyüpkoca, Laleli’ye gelen müşterilerinin yüzde 25-30’unun Orta Doğulu olduğunu vurgulayarak, savaşla birlikte burada ağır kayıp yaşandığına dikkat çekti.

İN CİN TOP OYNUYOR

Eyyüpkoca, “Otellerde doluluklar yüzde 20’nin altına düştü. Laleli’de, Beyazıt’ta, Osmanbey’de, Merter’de in cin top oynuyor. Çünkü insanlar gelemiyor ki alsın. Bu durum bayramı da etkiledi. Normalde ramazan bayramıyla Nevruz birleşiyordu. Yani o da sıkıntılı. İki hafta önce burada Texhibition Fuarı vardı. Yüzde 20 ile yüzde 25 oranında kayıp vardı. Bunların hepsi direkt bize yansıyor” diye konuştu.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle zaten bölgenin uzun zamandır zor günler geçirdiğini ve Rusya pazarının neredeyse kapanma noktasına geldiğini aktaran Eyyüpkoca, bölgede kepenk kapatan şirket oranının yüzde 25 olduğunu ve kalan yüzde 75’in de bu koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Eyyüpkoca, “Mevcut duruma bir de Orta Doğu savaşı ekleyince çok stresli süreç geçiriyoruz. Maliyetleri tutturamama noktasındayız. Yani hakikaten çok zor. Enflasyon da tekrar artışa geçti. Şimdi bu savaş uzarsa petrolün her bir dolar artması maliyetlerimize direkt yansıyacak” ifadelerini kullandı.

10 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli bölgesinde 2025’te 2.8 milyar dolar civarında iş hacmi gerçekleştiğini anlatarak, bu yıl 2.5 milyar doları bile bulamayacaklarını söyledi. Eyyüpkoca, Laleli’de yaklaşık 10 bin civarında istihdam kaybı yaşandığını belirterek, “Bunun bir de üretim ayağındaki kayıp var. İhracat tarafında zaten maliyetlerden dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çok iç açıcı bir durumla karşı karşıya değiliz” diye konuştu.

Eyyüpkoca, son dönemlerde Polonya, Moldova, Romanya ve küçük bir kısım da olsa Ukrayna’dan gelenlerle ayakta kaldıklarını sözlerine ekledi.