Limited şirket kaç kişi ile kurulur? Limited şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

Limited şirket, ülkemizde yaygın bir şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alır. Şahıs şirketlerine göre kuruluş aşamasında daha fazla prosedür içeren bu şirket modeli, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Limited şirket kurmayı hedefleyen birçok kişi bu şirket modelinin özelliklerinden kuruluş aşamalarına kadar birçok ayrıntıyı merak etmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Bu şirket türü, bir veya birden daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Şirket pay sahipleri gerçek veya tüzel kişiler olabilir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde bu şirket modelinden bahsedilmektedir. Şirket, esas sermaye paylarının toplamıyla meydana gelmektedir. En az 10.000 TL’lik sermaye miktarı gösterilmesi gerekmektedir.

Limited Şirket Kaç Kişi İle Kurulur?

Limited şirketleri en az 2, en fazla 50 kişi ile kurulmaktadır. Tek başına limited şirket kurulması mümkün değildir. Ortaklar gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir. Eğer ortak sayısı 20’den fazla olursa tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi genel kurul ve denetim kurulu organlarının kurulması gerekmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden daha çok kişinin ortaklık yaparak kurduğu şirket türlerinden biridir. Bu şirket türünde kurucular gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde bu şirket türüne açıkça yer verilmiştir.

Şirketin sermayesi esas sermayenin paylarının toplamından meydana gelmektedir. Şirket kurulumunda ortakların en az sermaye miktarını 10.000 TL olarak göstermesi gerekmektedir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Bu şirket türünü kurmak biraz meşakkatli görünse de son derece kolaydır. T.C. vatandaşı olan herkes herhangi bir vergi cezası bulunmaması durumunda limited şirket kurabilir. Kuruluş sürecinde ortaklar ticari itibarlarını ve emeklerini sermaye olarak ortaya koymamalıdır. Şirkette paylar bölünürken 25 ve katları şeklinde bölünmelidir.

Limited şirketlerin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken maddeler: