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Limited şirket kaç kişi ile kurulur? Limited şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

11.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde şirket kurmak isteyenlerin en çok tercih ettiği şirket türlerinden biri limited şirkettir. Ticari faaliyet yürütmek isteyen kişilerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan bu şirket türünün birçok avantajı da bulunmaktadır. Şahıs şirketlerine göre daha karmaşık bir yapıya sahip olan limited şirket türü, sınırlı sayıda ortaktan oluşmaktadır.

Limited şirket kaç kişi ile kurulur? Limited şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

Limited şirket, ülkemizde yaygın bir şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alır. Şahıs şirketlerine göre kuruluş aşamasında daha fazla prosedür içeren bu şirket modeli, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Limited şirket kurmayı hedefleyen birçok kişi bu şirket modelinin özelliklerinden kuruluş aşamalarına kadar birçok ayrıntıyı merak etmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Bu şirket türü, bir veya birden daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Şirket pay sahipleri gerçek veya tüzel kişiler olabilir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde bu şirket modelinden bahsedilmektedir. Şirket, esas sermaye paylarının toplamıyla meydana gelmektedir. En az 10.000 TL’lik sermaye miktarı gösterilmesi gerekmektedir.

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Limited Şirket Kaç Kişi İle Kurulur?

Limited şirketleri en az 2, en fazla 50 kişi ile kurulmaktadır. Tek başına limited şirket kurulması mümkün değildir. Ortaklar gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir. Eğer ortak sayısı 20’den fazla olursa tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi genel kurul ve denetim kurulu organlarının kurulması gerekmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden daha çok kişinin ortaklık yaparak kurduğu şirket türlerinden biridir. Bu şirket türünde kurucular gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde bu şirket türüne açıkça yer verilmiştir.

Şirketin sermayesi esas sermayenin paylarının toplamından meydana gelmektedir. Şirket kurulumunda ortakların en az sermaye miktarını 10.000 TL olarak göstermesi gerekmektedir.

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Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Bu şirket türünü kurmak biraz meşakkatli görünse de son derece kolaydır. T.C. vatandaşı olan herkes herhangi bir vergi cezası bulunmaması durumunda limited şirket kurabilir. Kuruluş sürecinde ortaklar ticari itibarlarını ve emeklerini sermaye olarak ortaya koymamalıdır. Şirkette paylar bölünürken 25 ve katları şeklinde bölünmelidir.

Limited şirketlerin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken maddeler:

  • Ticaret unvanı seçimi
  • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırılması
  • Ticaret unvanı ve yetkili kişilerin unvanı altına atılan imzalarını notere tasdiki
  • 3 nüshalık şirket ana sözleşmesinin 15 günlük süre boyunca tescillenmesi
  • Biri aslı olan nüshaların noter onaylı imza beyannamesinin teslimi (Bu işlemlerin şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili ticaret sicili memurluğunda yaptırılması gerekmektedir.)
  • Ticaret sicili memurluğunda bulunan yetkililere kayıt beyannamesi teslimi
  • Yine ticaret sicili memurluğundaki yetkililere gerçek kişilerden oluşan şirket kurucularının onaylı kimlik belgeleri ve ikametgâh ilmühaberlerinin teslimi
  • Düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
  • Noter tasdikli iştirak kararların ticaret sicili memurluğuna teslimini gerçekleştirmek (Bu madde şirket kurucuları tüzel kişilerden oluşması durumunda yerine getirilmektedir.)
  • Ticaret sicili memurluğuna şirket kuruluş dilekçesi formununun teslimi (Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için gerekmektedir.)
  • Ayni sermaye değerini gösteren bilirkişi tespit kararı ticaret sicili memurluğunda tescil ettirimelidir. Ayrıca mahkemenin onayladığı bilirkişi raporu da tescil ettirilmelidir. (Bu durum ayni sermaye konulması halinde gerçekleştirilir.)
  • Ticaret odasına ya da ticaret ve sanayi odasına kayıt olmak
  • İşletmenin ve ticaret unvanı tescil edildikten sonra yapılması gereken son işlem ise tescilli ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasıdır.
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