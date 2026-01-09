Listede yok yok! Bakanlık hepsini ifşa etti: İşte o markalar

Taklit-tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen listede pek çok marka yerini aldı. Vatandaşların yakından takip ettiği listeye bal, kırmızı et, süt ürünleri gibi pek çok gıda girdi.

LİSTE GÜNCELLENDİ

8 Ocak 2026 tarihinde güncellenen listede tarihinde güncellenen listede birçok üründe hile yapıldığı görüldü.

İÇİNDE YOK YOK!

Bal, peynir, kaşar, yoğurt, zeytinyağı, kıyma, lahmacun harcı, sucuk ve köfte gibi birçok üründe tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Listede yine et ve et ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. Kıymadan sakatat, dana sucuk ve köfteden tavuk eti çıktı.

İşte Bakanlık tarafından güncellenen listede o ürünler...



