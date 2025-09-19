FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Lüks Karakuş Turizm iflas etti! Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi

Otobüs firması resmen iflas etti... Konya merkezli "Lüks Karakuş Turizm" içinde bulunduğu darboğazdan çıkamadı. Daha önce konkordato ilan eden otobüs firması için mahkeme 'iflas' kararı verdi.

Lüks Karakuş Turizm iflas etti! Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi
Devrim Karadağ

Konya merkezli otobüs firması "Lüks Karakuş Turizm" mali zorluklar nedeniyle mahkemenin yolunu tutmuştu. Konkordato ilan eden firmaya geçici mühlet kararı verilmişti. Ekonomik olarak toparlanamayan firma hakkında yeni bir karar verildi.

OTOBÜS FİRMASI İÇİN İFLAS KARARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm'in 10 Eylül 2025 günü saat 14.38 itibariyle iflasına karar verildi. İcra ve İflas Kanunu 166. maddesi gereğince durum ilanen tebliğ edildi.

Lüks Karakuş Turizm iflas etti! Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi 1

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karara ilişkin ilanının tamamı şöyle:

"Davacı Lüks Karakuş Turizm Taşımacılık Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Mahkememizin 10/09/2025 tarihli duruşma zaptı ara kararı ile;

1-FERAGAT NEDENİYLE davacı LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418)’nin KONKORDATO DAVASININ REDDİNE,

2-Mahkememizin 14/06/2025 tarihli geçici mühlet ara kararı ve 11/09/2024 tarihli kesin mühlet ara kararı ile verilen GEÇİCİ VE KESİN MÜHLETİN, kararlarının kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

3-Mahkememizin 14/06/2025 tarihli geçici mühlet ara kararı ve 11/09/2024 tarihli kesin mühlet ara kararı ile verilen İHTİYATİ TEDBİRE İLİŞKİN TÜM KARARLARIN, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

4-Ereğli/KONYA Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 7354 sicil sırasında kayıtlı davacı LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418)’nin İFLASINA,10/09/2025 günü saat 14:38 itibariyle İFLASININ AÇILMASINA,

5-Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevinin bugün (10/09/2025 tarihi) itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Ereğli İcra (İflas) Müdürlüğü’nün 2025/3 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu hususlarında karar verildiği ilan olunur."

Lüks Karakuş Turizm iflas etti! Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balığın tek bir noktasını alıyorlar, kilosu 10 bin TL!Balığın tek bir noktasını alıyorlar, kilosu 10 bin TL!
Bir dönem öncüydü şimdi Çin'e sığınıyor!Bir dönem öncüydü şimdi Çin'e sığınıyor!

Anahtar Kelimeler:
iflas Konya otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.