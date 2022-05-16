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LUNA COİN NE KADAR OLDU? 16 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA coin kaç dolar, kaç TL?

16.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luna Coin ve kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri Terra Luna'nın 1 doların altına düşmesi sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süre önce kripto para piyasasındaki dikkat çeken düşüş sebebiyle vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Luna Coin ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Bugün Terra Luna coin kaç dolar, kaç TL? Detayları sizler için derledik...

LUNA COİN NE KADAR OLDU? 16 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA coin kaç dolar, kaç TL?

Luna Coin'in fiyatı, kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen büyük deprem sonrası merak konusu oldu. Yüzde yüze ulaşan değer kaybı vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Luna Coin ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Bugün Terra Luna coin kaç dolar, kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

LUNA COİN NE KADAR OLDU? 16 MAYIS PAZARTESİ

Terra Luna coin fiyatı şu anda 1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dip seviyeyi gören Terra Luna Coin'in küçük çaplı bir toparlanma yaşandığı söylenebilir.

TERRA LUNA COİN KAÇ TL? 16 MAYIS PAZARTESİ

Tüm para birimlerinde kripto para yatırımcısını üzen Terra Luna TL fiyatı 18,54 liradan işlem görüyor.
TERRA LUNA COİN NİYE DÜŞTÜ?

ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda dalgalanma yaşandı. Bir hafta önceye kadar 100 dolar üzerinde işlem gören Luna coin, bugün 1 dolar altına düştü. Sabit coinlerin düşüşünü engellemek için yapılan satışlar da arz talep dengesini bozdu ve birçok kripto parada düşüş yaşandı.

Aslında olay, Luna coine yapılan saldırıyla başladı. Asılsız satın alımlar ve yayılan korku sonucu, Terra'dan çıkmaya başlanıldı. Bunun sonucu sabit coinde düşüş gerçekleşti. Sabit coini bir dolarda tutmak isteyen yönetim, 750 milyon dolar değerinde Bitcoin bozdurdu. Korkunun küresele yayılması sonucu büyük yatırımcılar Luna'dan çekiliyor ve 120 dolar olan Luna bir anda bir doların altına düşüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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