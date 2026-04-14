Kapat
Maaşını ve Birikimini Değerlendirmenin En Risksiz Yolu: Günlük Vadeli Mevduat

Paranız artık kenarda durdukça değer kaybetmesin! Günlük vadeli mevduat sayesinde düşük risklerle getiri elde edebilirsiniz. Peki nedir günlük vadeli mevduat? Detaylar içerikte!

1. Günlük vadeli mevduatı tanıyalım.

Günlük vadeli mevduat, paranızı bankada tutarken her gün faiz kazanmanızı sağlayacak bir hesap türüdür. Yani paranız belli bir süreye bağlı kalmadan günlük olarak değerlendirilir. Her gün faiz getirisi hesaplanır ve genellikle aylık olarak hesabınıza yansıtılır.

2. Daha düşük riskli bir yatırım aracıdır.

Bu hesap türü, piyasadaki en düşük riskli yatırım araçlarından biridir çünkü bankanın güvencesi altındadır. Üstelik Türkiye'de belirli bir limite kadar devlet güvencesi bulunur. Yine döviz, hisse senedi, kripto gibi dalgalanmalara da maruz kalmazsınız. Bu da aslında ani para kayıplarının önünü keser.

3. Faiz getirisi nasıl işler?

Bankalar, yatırdığınız paranın miktarına göre belli bir faiz oranı uygular ve bu oran da günlük olarak işlenir. Her gün biriken faiz, toplam bakiyenize eklenerek büyümeye devam eder. Faiz oranları bankaya veya piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir.

4. Esnek para çekme imkanları bulunur.

Bu sistemin en önemli avantajlarından biri de paranıza istediğiniz an ulaşabilme imkanınızın bulunması. Uzun vadeli bir bağlayıcılık olmadığı için acil durumlarda rahatça paranızı çekebilirsiniz. Ayrıca yine günlük ihtiyaçlarınız için de esneklik sunar.

5. Maaşınızı yönetin.

Maaşınızı aldıktan sonra harcamayacağınız miktarı bu hesapta tutarak değerlendirebilirsiniz. Böylece paranız boşta beklemek yerine her gün bir kazanç üretir. Ay sonunda biriken faizin miktarı belki küçük olabilir ama yine de size bir ek gelir gibi hissettirir.

6. Enflasyona karşı kısmi koruma sağlar.

Aslında günlük vadeli mevduat, enflasyona karşı tam bir koruma sağlamasa da paranızın değer kaybına uğramasını da yavaşlatır. Yani paranız tamamen erimez ve belli bir kısmını da korumuş olursunuz.

7. Bankalara göre faiz oranları değişir.

Her bankanın sunduğu farklı faiz oranları bulunur. Bu nedenle seçim yaparken karşılaştırma yapmak önemlidir. Aynı miktarda para ile farklı bankalarda farklı kazançlar elde edebilirsiniz. Bu fırsatları takip ederek gelirinizi artırın.

8. Vergi kesintileri yapılır.

Faiz gelirleri üzerinden belirli bir oranda vergi kesintileri yapılır. Bu kesinti banka tarafından otomatik olarak uygulanır ve kullanıcıdan da ekstra işlem talep edilmez. Kazancınız direkt hesaba yatırılır.

9. Dijital bankacılık ile kolayca yönetin.

Günlük vadeli mevduat hesapları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kolayca yönetilebilir. Para yatırma, çekme, faiz takibi gibi işlemler de hızlı bir şekilde yapılır. Fiziksel olarak bankaya gitmenize gerek yoktur.

10. Kimlere uygundur?

Günlük vadeli mevduat, risk almak istemeyen ve parasını güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen kişiler için uygundur. Daha çok yatırıma yeni başlayanlar için uygun diyebiliriz. Kısa vadeli hedefi olanlar için iyi bir seçenektir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

