Maaşınızla Yatırım Yapmaya Başlamak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Yöntem

Para kazanmak hayatın en önemli parçalarından biri. Bu parayı doğru bir şekilde yönetebilmek de yetenek ister... Küçük adımlarla bu yeteneğinizi geliştirebilir ve yatırım yapmaya başlayabilirsiniz! Gelin, birlikte uygulayabileceğiniz yöntemlere bakalım.

1.Acil durum fonu oluşturarak başlayın.

Yatırıma doğrudan girişmek yerine ilk olarak acil durum fonunuzu oluşturun. Peki, bu fon nedir? Beklenmedik anlar karşısında sizin zor durumda kalmanızın önüne geçer! 3 ila 6 aylık sürecinizi kapsayacak bir fon oluşturabilirsiniz. Başlangıç için küçük hedefler koyarak ilerleyin!

2.Maaşınızı aldığınız gün yatırım için bir pay ayırın.

Yatırım için ay sonunu bekleyenlerden olmamalısınız. Çünkü ay sonu elinizde para kalmayabilir. Bu yüzden maaşınızın yattığı gün yatırım için olan payı hemen kenara ayırın. Harcama yapmadan önce kenara konulan para sayesinde daha kolay bir şekilde birikim yapabilirsiniz!

3.Harcamalarınızı not edin ve analiz yeteneğinizi geliştirin.

Paranızın nereye gittiğini bilmeniz gerekir. Bu yüzden bir ay boyunca nereye ne kadar harcama yaptığınızı not edebilirsiniz. Gereksiz harcamaları görüp üzerine düşünebilirsiniz. Harcamalara dair yaptığınız analizler sayesinde kenara ne kadar koyabileceğinizi de görmüş olursunuz!

4.Uzun vadeli ilerlemeyi öğrenin.

Yatırım demek aynı zamanda sabır demektir! Kısa vadeli dalgalanmalar canınızı sıkmasın. Uzun vadeli düşündüğünüz zaman stres seviyenizin azaldığını göreceksiniz. Günlük olarak fiyat değişimlerini takip etmek sizi yorar. Bu yüzden sabırlı olun ve hızlı kazanç peşinde koşmayın!

5.Çeşitli yatırım araçları hakkında bilgi edinin.

Bu sürecin en önemli şeylerinden biri bilgi edinmeye devam etmektir! Yatırım dünyası çok geniş. Bu yüzden seçeneklerinizi tam olarak görebilmek adına araştırmalar yapmaya devam etmelisiniz. Bu yöntem sayesinde riskleri daha doğru şekilde alırsınız ve yatırım dünyası sizin için daha anlaşıır bir yer haline gelir.

6.Tek bir yatırım aracıyla ilerlemeyin.

Finansal okur yazarlığınızı geliştirmeniz gerektiğini belirttik. Burada öğreneceğiniz şeylerden biri tüm paranın tek bir yatırım aracına koymanın aşırı riskli olduğudur! Bu yüzden öğrenme sürecinde karşınıza çıkan yatırım araçlarına da yönelmeniz önemli. Psikolojik olarak daha rahat hareket edersiniz.

7.Düzenli birikim yapmayı bırakmayın.

Küçük miktarların bir işe yaramayacağını düşünerek birikim yapmayı bırakanlardan olmayın! Düzenli birikim sayesinde küçük miktarlar da büyür. Yatırım bir disiplin işidir. Alışkanlık edinerek günlük hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekir.

8.Duygularınıza kapılıp gitmeyin.

Finansal kararlar alırken duygularınızı bir kenara bırakmanız gerekir. Piyasa hareketleri nedeniyle bir anda panik yapmak sizi geri dönülmez hatalara sürükleyebilir. Bu yüzden dalgalanmaların sizi etkilemesine izin vermeden ve soğukkanlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor!

9.Ek gelir fırsatlarını gözden geçirin.

Maaşla yatırım yapabilirsiniz. Fakat ek gelir sayesinde sürecinizin hız kanabilir. Freelance işler ya da projeler bu konuda size yardımcı olabilir. Böylece finansal olarak esneklik de kazanmış olursunuz!

10.Finansal hedefleriniz net olsun.

Yatırım yaparken net bir hedefiniz olması motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar. Örneğin ev almak, erken emeklilik ya da finansal olarak özgür olmak gibi hedefler koyabilirsiniz. Bu hedeflere adım adım yaklaştığınızı görmek sabrınızı da artırır!

ING Para Mevzuları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

