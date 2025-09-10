FİNANS

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) zorunluluğu geliyor: Tarih belli, 10 yıl detayı...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) zorunlu oluyor. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle milyonlarca çalışan için yeni bir dönem başlayacak ve maaşlarda kesinti olacak, işveren katkısı devreye girecek. Peki TES nedir, BES’ten farkı ne, çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Sistemi farkları hakkında merak edilenleri açıklarken, yüzde 3'lük maaş kesintisine ve 10 yıl detayına dikkat çekti.

Devrim Karadağ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. Açıklanan Orta Vadeli Program’a göre TES, 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak. Milyonlarca çalışan için zorunlu olacağı açıklanan TES ile maaşlarda kesinti ve işveren desteği de gündeme geldi. Evlisi, bekarı, genci, orta yaşlısı milyonlarca çalışan TES'in ne olduğunu ve maaşlara nasıl etkisi olacağını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hakkında tüm merak edilenleri anlattı. Peki TES nedir, BES’ten farkı ne, çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacak?

İşte SGK Uzmanı Erdursun'un Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle;

TES VE BES FARKI NEDİR?

TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yaptığı, SGK’dan bağımsız ikinci basamak zorunlu emeklilik sistemi olacak.

BES/OKS: 2017’den bu yana uygulanan, 45 yaş altı çalışanların otomatik katıldığı, maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

TES NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orta Vadeli Program’a göre TES'in 2026 yılının 2. çeyreğinde (Nisan–Haziran) başlayacağını belirten Erdursun, sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 arasında yürürlüğe gireceğini söyledi.

TES TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK, 10 YIL ÇIKILAMAYACAK

BES’te yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik olarak katılırken TES’te ise tüm çalışanlar için zorunlu katılım yapacağını söyleyen Erdursun, BES’te girişten sonraki ilk 2 ay içinde cayma hakkı olduğunu ancak TES’te en az 10 yıl sistemde kalma şartı getirildiğini açıkladı.

MAAŞTAN YÜZDE 3 KESİNTİ!

Çalışan katkısı konusunda da bilgi veren Erdursun, "Hem BES’te hem de TES’te maaştan %3 kesinti yapılacak. Bu durum özellikle düşük maaşlı çalışanlarda gelir kaybına yol açabilir. Ayrıca BES’te işveren katkısı yokken TES’te işveren de aynı oranda (%3) katkı yapmak zorunda olacak" dedi. Aynı zamanda BES’te hem TES’te %30 devlet katkısı bulunuyor.

SİSTEMDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLUNACAK?

BES’te isteyen istediği zaman çıkabileceğini belirten Erdursun; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabileceğini hatırlattı. TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik yaşına paralel olacak.

09.09.1999–30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Kadın 58, erkek 60.

01.05.2008 sonrası sigortalılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Erdursun, BES'te toplu para veya emekli maaşı olarak alınabilecekken TES'te SGK’dan alınan maaşa ek, tamamlayıcı maaş bağlanacağını belirtti.

Erdursun, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte ikinci bir maaş yaratacak önemli bir adım. Ancak hem çalışan hem işveren açısından yeni maliyetler ve zorunlu kesintiler anlamına geliyor. Maaşların düşüklüğü düşünüldüğünde, kısa vadede tepki çekmesi muhtemel. Öte yandan devletin amacı, tasarruf oranlarını artırmak ve sosyal güvenlik sistemini desteklemek. TES, 2026’nın ikinci çeyreğinde hayatımıza girdiğinde, en çok tartışılacak başlık maaşlardan yapılacak zorunlu kesinti ve işveren katkısı olacak." dedi.

