Son dakika: Maaşlarda yüzde 40 varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkını bekliyor. Mayıs ayı enflasyonu 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık yüzde 73’ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olarak netleşti. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber bu oran netleşecek. Enflasyon rakamları beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den temmuz maaş zamlarıyla ilgili önemli bir açıklama daha geldi.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI

Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

ARA ZAM İÇİN TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

ŞU ANDA FARK NE KADAR?

Memur ve emekliye her yıl ocak ve temmuz ayında geriye dönük gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. Memur ve memur emeklisi ayrıca toplu sözleşme zammı da alıyor. 2021’de yapılan toplu sözleşme görüşmesine göre, memur ve emeklisine 2022’de yüzde 5+7, 2023’te yüzde 8+6 zam yapılacaktı. Fakat yılbaşında yüzde 2.5’lik ek düzeltmeyle ocak zammı yüzde 7.5 olarak belirlendi. Temmuzda ise yüzde 7 sözleşme zammı söz konusu olacak.

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı, ilk 6 aylık yüzde 7.5’lik zammı ilk 5 ayda aşmış durumda ve fark şu anda yüzde 28.14. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı bu farka eklendiğinde şimdiden olası maaş artışı yüzde 35.14’ü buluyor. Haziran enflasyonu yüzde 2-3 civarı gerçekleşirse zam daha da yükselecek ve yüzde 40’a ulaşabilecek.

TABAN MAAŞ ARTIŞI VAR MI?

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, SSK ve Bağkur emeklileri toplu sözleşme görüşmesi gerçekleştirmiyor ve sadece ocak-temmuzda 6’şar aylık dönemler itibarıyla maaş zammı alıyor. İlk 5 aylık rakamlarla zam yüzde 35.64’e ulaşmış durumda. Merkez Bankası beklenti anketi rakamlarından yola çıkarsak bu kesimin alacağı zam da yüzde 40’a dayanacak.

Tüm bunlara ilave olarak şu anda en düşük 2 bin 500 lira olan taban emekli maaşlarının da yapılacak düzenlemeyle yükseltilmesi gündemde. Böylece 1 milyon emeklinin maaşında yüzde 40’ın üzerinde artış olacağı hesaplanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DE GERİ SAYIM

30 Nisan 2018’de yapılan düzenlemelere paralel emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye veriliyor. Şu anda ikramiye tutarı 1.100 lira. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerde bir artış olacağı beklentisi oluşmuştu. Bu beklentiye paralel Kurban Bayramı öncesi ikramiyede artış yapılma olasılığı da bulunuyor. Bu gerçekleşirse enflasyona karşı emeklilerin alım gücüne katkı sağlanmış olacak.

