Maastricht kriterleri nedir? Maastricht kriterleri amacı ve özellikleri neler? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Maastricht kriterleri ile ilgili araştırmalar 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklama nedeniyle hız kazandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 3 temel bileşeni açıkladı ve "Enflasyon tek haneye düşecek" ifadesine yer verdi. Peki, Maastricht kriterleri nedir? Maastricht kriterleri amacı ve özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

MAASTRİCHT KRİTERLERİ NELERDİR?

Maastricht kriterleri, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag Kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir.

9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu düzenleme çerçevesinde EPB’nin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri tespit edildi ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar belirlendi.

İşte Maastricht kriterleri:

Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.

Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı yüzde 60’ı geçmemelidir.

Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı yüzde 3’ü geçmemelidir.

Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.

Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşeni olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

Programımızın üç temel bileşeni var:

Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

Programımızın üç temel bileşeni var:



- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,



- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023



