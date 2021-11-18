Mahfi Eğilmez'den faiz yorumu: Belirsizlik TL’nin değer kaybetmesine yol açıyor

Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklıyor. Para Politikalar Kurulu (PPK) toplantısı öncesi piyasa beklentisi MB 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının faiz kararının saat 14.00'a kadar belli olmamasının Türk Lirası'na değer kaybettirdiğini belirtti.

"BELİRSİZLİK TÜRK LİRASI'NA DEĞER KAYBETTİRİYOR"

Konuyla ilgili iktisatçı Mahfi Eğilmez, ”Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası’nın ne yapacağı karar günü saat 14:00’e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL’nin değer kaybetmesine yol açıyor” dedi.

Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı karar günü saat 14'e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 17, 2021



