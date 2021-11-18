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Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

18.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının bugün açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş Merkez Bankasına çağrıda bulunurken "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

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Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ ÇAĞRIDA BULUNDU

Kritik karar öncesi konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."

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ERDOĞAN: FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" ifadelerini kullanmasının ardından, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu.

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