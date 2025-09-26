Maliye'den yeni düzenleme! 1 Ekim'de yürürlükte, 8 yıla kadar hapis cezası 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Bakanlık vergi kaçakçılığını önlemek için yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Buna göre, şirket sahiplerinin 'sahte belgeyi bilmeden kullandığına' yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin 'bilerek' kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullananlara yönelik 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak.

1 EKİM İTİBARIYLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlattığı çalışma 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.



EKSTRA TEDBİR ALINACAK

Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma riski bulunan başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek. VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek.



RİSKLİ GÖRÜNENLERİN KAPISI ÇALINACAK

Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.



PARA AKLAMA BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLECEK

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.