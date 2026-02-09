FİNANS

Maliye düğmeye bastı! Yazı gönderilmeye başlandı: Mercek altındalar

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, avukatlara vergi durumlarıyla ilgili görüşmek için yazı göndermeye başladı. Gönderilen yazıda defterdarlıkların vergi denetim birimlerine gelmeleri talep ediliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Maliye Bakanlığı'nın belirli meslek gruplarına yönelik yürüttüğü vergi denetimlerinde avukatlara da odaklandı. Bakanlık, bir süredir meslek gruplarının gelirlerine yakından bakıyor ve avukatlar, Maliye'nin resmi açıklamalarına göre, örneğin 2024 yılında ortalama yaklaşık 34 bin TL gelir beyan etti.

Maliye birimleri, geçtiğimiz yıl doktorlar, fal, astroloji, medyumluk hizmeti verenler, online psikolog ve diyetisyenlere yoğunlaştı. Bu meslek gruplarından vergi kaçıranlara ağır ceza kesildi.

YAZI GİTMEYE BAŞLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, avukatlara vergi durumlarıyla ilgili bilgi almak için şubat ayından başından itibaren yazı gönderiyor.

Yazının konusu, “Gönüllü uyum çalışması”. Serbest meslek kazancı denetimleri kapsamında gönderilen yazılarda, defterdarlıkların vergi denetim birimlerine gelmeleri talep ediliyor.

Yazıda, Maliye'nin verilerine dikkat çekilerek, “Avukatlık faaliyetine ilişkin 2023 ve 2024 takvim yıllarıyla ilgili değerlendirme yapılacağı” bilgisine yer veriliyor.

Yazıda, “Vergisel ödevlerle ilgili olumsuzlukları önlemek” amacıyla yapılan çalışmalara da dikkat çekiliyor.

DENETİM NASIL YAPILIYOR?

Maliye, RADAR adındaki sistemiyle meslek gruplarının gelirlerini ve beyan ettikleri gelirleri karşılaştırmaya başladı. Aynı şekilde vergi denetmenleri, son yıllarda bizzat muayene veya işletmede bulanarak hasılat tespiti de yapmaya başladı. Bu tespitler sırasında, beyan edilen gelir ile hasılat arasında yüzde 20'den fazla olması durumunda, mükellef açıklamaya davet ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ay içerisinde vergi levhaları ve gelirlerle ilgili riskleri analiz etme şansı vermek Dijital Vergi Dairesi'ne risk sorgulama özelliği de ekledi. Bu uygulama ile riski anlayan mükellef gönüllü olarak vergi dairesine giderek, ağır ceza yemek yerine, uzlaşıyı seçerek gerçek vergisini ödeyebilir.
AVUKATLARIN VERGİ YÖNÜNDEN SORUMLULUKLARI NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği'nin bilgilendirme notlarına göre, Avukatların düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda ibraz etmeleri gerekiyor.

Baronun notlarına göre, “Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme suçunu oluşturur ve 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Cezanın üst sınırı 3 yıl iken, 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıla çıkarılmıştır.”

Baronun bilgilerine göre, avukatlar serbest meslek erbabı olarak serbest meslek kazanç defteri tutuyorlar.

Avukatlar, 2018 takvim yılından itibaren serbest meslek kazanç defterinin ve mesleki faaliyetle ilgili amortisman kayıtlarının fiziksel olarak tutulması uygulamasını sona erdirdiler. Bu karar nedeniyle 2018 yılından itibaren avukatlar da fiziksel bir defter tutmak ve bunu muhafaza ve ibraz etmek zorunda değildirler. Buna karşılık, makbuzlarını inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda tutuyorlar ve vergi memurlarına bu belgeleri sunmaları gerekecek.

